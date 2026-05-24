Європейська федерація гімнастики скасувала санкції з Росії і Білорусі

European Gymnastics офіційно підтримала рішення World Gymnastics про скасування всіх обмежень щодо спортсменів із Росії та Білорусі, які діяли з лютого 2022 року.

Виконавчий комітет European Gymnastics провів позачергове онлайн-засідання 21 травня 2026 року після заяви World Gymnastics від 18 травня про негайне скасування усіх обмежень стосовно російських та білоруських спортсменів.

За підсумками 48-годинного електронного голосування було ухвалено рішення повністю виконати постанову Міжнародної федерації.

"European Gymnastics виконає рішення World Gymnastics щодо зняття всіх обмежень, які стосувалися участі спортсменів із РФ та РБ (RUS/BLR), оскільки спеціальні правила (Ad-Hoc rules) World Gymnastics втратили чинність. Це рішення буде ратифіковано на Позачерговій генеральній асамблеї в онлайн-форматі, яка відбудеться найближчим часом", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, гімнасти з Росії та Білорусі отримають право виступати на європейських міжнародних змаганнях під національною символікою, прапором і гімном.

Нагадаємо, що 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям скасувати обмеження щодо участі білоруських атлетів у міжнародних стартах. Стосовно росіян подібних вказівок не було.