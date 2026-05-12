World Boxing зняв усі санкції з Білорусі

Всесвітня боксерська організація (World Boxing) зняла всі обмеження на виступ білоруських спортсменів на змаганнях під своєю егідою.

За словами генерального секретаря World Boxing Тома Ділена, рішення виконкому організації було одноголосним. Таким чином, білоруські боксери зможуть брати участь у міжнародних змаганнях із національною символікою без будь-яких обмежень.

Таке рішення ухвалене згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 травня. При цьому, далеко не всі міжнародні федерації прислухалися до рекомендацій МОК. Зокрема, їх відхилила World Athletics.

Нагадаємо, наприкінці квітня World Boxing допустила росіян і білорусів у нейтральному статусі. Організація була створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA). У вересні 2025 року до організації приєдналася Україна. Очолює нову структуру колишній чемпіон світу та олімпійський призер Геннадій Головкін з Казахстану.