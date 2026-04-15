Країни Північної Європи відмовляться приймати турніри World Aquatics через допуск Росії

Країни Північної Європи не прийматимуть турнірів під егідою World Aquatics через рішення організації зняти всі санкції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

Нагадаємо, рішення про зняття санкцій World Aquatics ухвалила 13 квітня. Після цього президент Союзу плавання Естонії (EUL) Ерккі Сусі заявив про те, що країни північної Європи не бойкотуватимуть турніри за участі росіян і білорусів, проте приймати їх на своїй території не будуть.

"EUL, яка наразі головує в Союзі плавання країн Північної Європи, неодноразово обговорювала цю тему з іншими федераціями північних країн. Наша спільна позиція є чіткою: таке рішення не підтримується, і незгода з цього питання також була висловлена на рівні європейської федерації.

Федерації північних країн підтверджують, що, будучи потенційними країнами-організаторами змагань, вони не мають наміру в найближчі роки проводити міжнародні турніри з плавання, доки поточна ситуація та прийняті рішення не зміняться", – заявив Сусі.