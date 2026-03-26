Росію та Білорусь частково повернули до міжнародних турнірів з гандболу
Міжнародна федерація гандболу (IHF) допустила молодіжні збірні Росії та Білорусі до міжнародних змагань.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Рішення Ради IHF поширюється на усі юніорські вікові категорії, включно з U21. Згідно з рекомендаціями МОК, юні спортсмени з російським та білоруським паспортами не матимуть обмежень у доступі до міжнародних змагань.
"24 березня 2026 року Рада IHF затвердила план поступової реінтеграції, який набуває чинності негайно", – йдеться у заяві IHF.
Повернення Росії та Білорусі регламентується двома умовами:
- Усі спортсмени, тренери та персонал, які представляють Росію чи Білорусь, зобов'язані підписати декларацію про відсутність зв'язків із військовими структурами чи органами державної безпеки.
- Представники збірних Росії та Білорусі мають бути непричетними до будь-яких поточних міжнародних конфліктів.
Наступне засідання Ради IHF відбудеться 6 травня 2026 року. На ньому будуть розглянуті конкретні кроки щодо повернення російських та білоруських збірних у систему міжнародних змагань.
Нагадаємо, що усі збірні Росії та Білорусі були відсторонені від турнірів після початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році. Проте згодом міжнародні асоціації під тиском МОК почали знімати обмеження.
Зокрема на Паралімпійських іграх 2026 представники Росії та Білорусі виступали під своїм прапором, а під час церемонії нагородження лунав їхній гімн. Через це Україна та низка інших країн бойкотували церемонії відкриття та закриття Паралімпіади-2026.