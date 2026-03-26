Росію та Білорусь частково повернули до міжнародних турнірів з гандболу

Міжнародна федерація гандболу (IHF) допустила молодіжні збірні Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Рішення Ради IHF поширюється на усі юніорські вікові категорії, включно з U21. Згідно з рекомендаціями МОК, юні спортсмени з російським та білоруським паспортами не матимуть обмежень у доступі до міжнародних змагань.

"24 березня 2026 року Рада IHF затвердила план поступової реінтеграції, який набуває чинності негайно", – йдеться у заяві IHF.

Повернення Росії та Білорусі регламентується двома умовами:

Усі спортсмени, тренери та персонал, які представляють Росію чи Білорусь, зобов'язані підписати декларацію про відсутність зв'язків із військовими структурами чи органами державної безпеки.

Представники збірних Росії та Білорусі мають бути непричетними до будь-яких поточних міжнародних конфліктів.

Наступне засідання Ради IHF відбудеться 6 травня 2026 року. На ньому будуть розглянуті конкретні кроки щодо повернення російських та білоруських збірних у систему міжнародних змагань.

Нагадаємо, що усі збірні Росії та Білорусі були відсторонені від турнірів після початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році. Проте згодом міжнародні асоціації під тиском МОК почали знімати обмеження.

Зокрема на Паралімпійських іграх 2026 представники Росії та Білорусі виступали під своїм прапором, а під час церемонії нагородження лунав їхній гімн. Через це Україна та низка інших країн бойкотували церемонії відкриття та закриття Паралімпіади-2026.