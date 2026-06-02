Україна закликала ФІФА та УЄФА не допускати Росію до змагань

Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України надіслали звернення до керівництва ФІФА та УЄФА щодо недопуску Росії до змагань і повторне накладання санкції на Білорусь.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У листі вони закликали міжнародні футбольні органи не змінювати чинні санкції щодо Росії, а також застосувати аналогічні обмеження до Білорусі.

Підписали заяву президент НОК Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент УАФ Андрій Шевченко.

Звернення стало реакцією на рішення Виконавчої Ради МОК від 7 травня 2026 року щодо повного відновлення участі білоруських спортсменів у змаганнях під національною символікою.

Нагадаємо, що міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала відсторонення Росії та Білорусі, спираючись на травневе рішення МОК.