Міжнародна федерація тенісу не підтримала ініціативу МОК щодо скасування санкцій проти Білорусі

Міжнародна федерація тенісу (ITF) відхилила рекомендацію МОК про допуск до змагань представників Білорусі під їхнім державним прапором.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті ITF.

"Міжнародна федерація тенісу підтверджує, що заява МОК не змінює її позиції щодо відсторонення тенісних федерацій Білорусі та Росії, яке залишається чинним. Статус членства Білоруської тенісної федерації буде розглянуто на щорічних загальних зборах ITF у жовтні Радою країн-членів ITF відповідно до конституційної процедури ITF", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям скасувати обмеження щодо участі білоруських атлетів у міжнародних змаганнях. Наразі представникам Білорусі дозволили виступати з національною символікою у водних видах спорту, дзюдо, самбо, тхеквондо, футболі, футзалі та пляжному футболі. В інших видах спорту білоруські атлети змагаються в нейтральному статусі.

НОК України висловив протест щодо зняття обмежень з Білорусі, закликавши зберегти санкції в силі.