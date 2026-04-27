Хто дозволив росіянам повернутися до Паралімпійських ігор? Що таке МПК і хто керує ним

Познайомтеся: це Міжнародний паралімпійський комітет. Та сама організація, що допустила росіян під власними прапорами до Паралімпійських ігор 2026, а Україні заборонила носити форму з мапою нашої країни…

Та сама організація, що не дозволила нашій спортсменці Олександрі Кононовій вдягати сережки з написом "Stop War". Та сама організація, президент якої каже, що йому байдуже, що на полі бою робили російські військові.

Нещодавно ми детально розбирали структуру Міжнародного олімпійського комітету. У цьому матеріалі розповімо про МПК та відповімо на кілька ключових питань:

Які є органи МПК та за що вони відповідають?

Хто відповідає за ці рішення?

Чи має Україна вплив на ухвалення рішень?

Що таке МПК: роль Другої світової війни

Міжнародний паралімпійський комітет заснували у 1989 році, однак Паралімпійські ігри проводилися і до цього. Все почалося ще у 1948-му, коли лікар Людвіг Гуттман провів перші змагання зі стрільби з лука для ветеранів Другої світової війни.

Вже у 1960-му відбулися Ігри в Римі, які вважаються першими. Спершу це були змагання лише між людьми на колісних кріслах. Однак згодом додали інші категорії, а потім постало питання створення організації, яка б займалася цим питанням. Тоді й створили МПК.

Основні задачі МПК:

Організація Паралімпійських ігор Управління паралімпійськими видами спорту Класифікація атлетів Просування інклюзії та прав людини Антидопінг та етика

Взагалі, МПК, як і МОК, діяли синхронно щодо питання російської агресії. Обидва невдовзі після початку повномасштабного вторгнення відсторонили росіян від міжнародних змагань. Але з того часу систематично йдуть на поступки Росії.

І паралімпійський комітет зайшов у цьому питанні значно далі. Спершу у 2023 році допустив представників країн-агресорів у нейтральному статусі, а у 2025-му взагалі дозволив їм змагатися з власною символікою.

МОК обмежився повним допуском юнаків – дорослі й досі перебувають в нейтральному статусі.

"Ми маємо пам'ятати, звідки ми прийшли. Наш рух розпочався після Другої світової війни, саме з поранених військовослужбовців. Тож паралімпійський рух пропонує можливості після війни", – казав нещодавно президент організації.

Тоді ж він додав, що ці можливості надаються і російським військовим. І паралімпійському комітету неважливо, що вони робили на полі бою…

"Ми проти будь-якої війни, будь-якого конфлікту, але ми пропонуємо тим, хто отримав поранення на війні, можливість реінтегруватися в суспільство через спорт. Для нас не має значення, що вони робили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини – це інша справа, але наш рух пропонує другий шанс".

Та хто ухвалював усі ці рішення?

Списуй, але не один в один: структура МПК

Міжнародний паралімпійський комітет, схоже, надихався системою МОК, тож і структура в обох організаціях схожа.

Організацію очолює президент, є вищий керівний орган – Генеральна Асамблея, Виконавчий комітет, який вирішує більш дрібні питання, а також спеціально створені комісії, що, як і в МОК, рішень не ухвалюють, а виключно рекомендують.

Поговорімо про кожен орган більш детально.

Президент МПК

Автором тієї самої цитати та президентом Міжнародного паралімпійського комітету є Ендрю Парсонс з Бразилії. Порівняно з МОК, є різниця в терміні правління – замість 8 років – 4.

Вперше Парсонса обрали у 2017-му. За 4 роки його переобрали на безальтернативних виборах, а у 2025-му Ендрю втретє поспіль став президентом МПК. Тож на наступних виборах головою організації стане інша особа (обирають максимум на 3 терміни).

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс AP/Antonio Calanni

Президент представляє МПК, визначає порядок денний засідань, а також може ухвалювати рішення у термінових випадках, які згодом має затвердити Виконавчий комітет. Однак загалом головну роль в управлінні виконують інші органи.

Генеральна Асамблея

Аналог Сесії МОК. Головний орган управління, який ухвалює ключові рішення. На ньому, зокрема, обирають президента шляхом таємного голосування. Проводиться зазвичай раз на два роки, проте може бути скликана позачергово.

За що відповідає Генеральна Асамблея?

Обирає президента, віцепрезидентів та членів Виконавчого комітету.

Затверджує зміни до Конституції МПК та Етичного кодексу.

Приймає нових членів або призупиняє членство країн.

Затверджує фінансові звіти та стратегічні плани розвитку на наступні роки.

Метод голосування дуже простий – кожен член має один голос. Для ухвалення рішення необхідно набрати більшість (50% + 1). Винятком є питання змінення Конституції або виключення члена – там необхідно набрати 2/3 голосів.

Наразі до складу МПК входять понад 200 організацій, де значну більшість (понад 180) представляють національні паралімпійські комітети. Іншими членами є міжнародні та регіональні організації.

Кожен НПК зобов'язаний платити щорічний членський внесок, який залежить від рівня доходу країни. Проте він також може покриватися грантами, які видає організація. Сплата внесків є обов'язковою, інакше член втрачає право голосувати.

Члени МПК:

Національні паралімпійські комітети

Міжнародні федерації

Міжнародні організації для осіб з інвалідністю

Регіональні організації

До членів паралімпійського комітету входить Паралімпійський комітет України. Проте також з 2025 року серед членів поновили комітети з країн-агресорів – Росії та Білорусі.

Саме Генеральна Асамблея повністю відновила у правах Паралімпійські комітети Росії та Білорусі – за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Виконавчий комітет

Його очолює президент МПК, також до складу входять віцепрезиденти, голова та перший заступник голови Ради атлетів МПК, та ще сім обраних членів. Виконавчий комітет збирається щонайменше тричі на рік.

Основні задачі Виконавчого комітету:

Керувати МПК

Контролювати проведення Паралімпійських ігор

Контролювати фінансові операції та звіти

Призначати генерального директора (СЕО)

Створювати та розпускати комітети і підкомітети

Призначати членів трибуналу (юридичного, апеляційного, антидопінгового тощо)

Система голосування проста – кожен член має один голос; для ухвалення рішення потрібно набрати більшість. Якщо ж голоси поділилися порівну, тоді ключовим є вибір президента МПК.

Членів Виконавчого комітету обирають на 4 роки. Кількість термінів обмежена – не більше трьох.

У Виконавчому комітеті також є представниця України. Це Владислава Кравченко – голова ради атлетів МПК. Щоправда, вона ніяк не коментувала скандальні рішення організації…

А в її передвиборчій кампанії за 2024 рік всі пункти дублюються російською мовою. Це при тому, що, наприклад, деякі кандидати в президенти МОК у своїх програмах свідомо не робили програми російською. А серед них не було жодного українця.

Члени Виконавчого комітету

Ендрю Парсонс (Бразилія) – президент МПК

Лейла Маркес Мота (Португалія) – перший віцепрезидент

Джон Петерссон (Данія) – другий віцепрезидент

Владислава Кравченко (Україна) – голова ради атлетів МПК

Джош Дюек (Канада) – перший заступник голови РА МПК

Дебра Александер (Південна Африка) – обраний член

Мохамед Дуайдж Альхаліфа (Бахрейн) – обраний член

Челсі Готелл (Канада) – обраний член

Мікі Метесон (Японія) – обраний член

Фернандо Ріаньо (Іспанія) – обраний член

Робін Сміт (Австралія) – обраний член

Бредлі Снайдер (США) – обраний член

Апарат МПК

Цей орган займається буденними питаннями організації та "виконує" рішення Виконавчого комітету. І саме він має бути відповідальним за рішення заборонити Україні форму з мапою нашої країни.

Посаду СЕО посідає американець Майк Пітерс, а його заступницею є Крістіна Маллой.

Система працює так: Виконавчий комітет регламентує рамки питання, а апарат слідкує за дотриманням всіх вимог. Якщо щось не так, він може самостійно ухвалити рішення. Однак у випадку конфліктних ситуацій останнє слово буде саме за Виконкомом.

МОК – тіньовий керівник МПК?

Формально – ні.

Міжнародний паралімпійський комітет є незалежною організацією з власним статутом та органами правління. Та й на відміну від МОК, який займається олімпійськими видами спорту, МПК відповідає за паралімпійський спорт.

Однак, як це часто буває, після "ні" йде таке знайоме "але".

Між цими організаціями з 2000 року діє угода. За її умовами, представники одного комітету представлені в іншому. Також МПК отримує фінансову підтримку, та й усі Паралімпійські ігри мають проходити там, де й Олімпіада – і обов'язково після Ігор.

"Посилення співпраці між Олімпійським та Паралімпійським рухом було однією з ключових рекомендацій Олімпійського порядку денного 2020. Тому МОК радий посилити свою суттєву підтримку МПК та всього Паралімпійського руху, оскільки ми поділяємо так багато спільних цінностей та цілей", – говорив попередній президент МОК Томас Бах.

"Зміцнення відносин з МОК та забезпечення майбутнього МПК і Паралімпійського руху було моїм головним пріоритетом, коли мене обрали президентом МПК. Немає сумнівів, що МПК та Паралімпійський рух не були б там, де вони є сьогодні, без підтримки та співпраці МОК. З моменту підписання нашої першої офіційної угоди у 2000 році Паралімпійські ігри та Рух загалом виросли до невпізнання", – додавав Ендрю Парсонс.

Ендрю Парсонс (президент МПК) та Кірсті Ковентрі (президентка МОК) Інстаграм

Тобто, хоча й МПК є самостійною організацією, деякі аспекти її існування залежать від МОК – як от організаційна частина Ігор та вибір локації для проведення.

Та й попередній президент паралімпійського комітету Філіп Крейвен заявляв, що "МОК є стратегічним партнером номер один для МПК".

Росія вже повернулася до параспорту. Залишається надія лише на те, щоб на змагання не їздили колишні військові. Але якщо це станеться – ви знатимете, хто у цьому винен.