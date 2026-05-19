Росіянам і білорусам дозволили брати участь у змаганнях із муай-тай під власною символікою

З росіян і білорусів зняли санкції в муай-тай

Міжнародна федерація муай-тай (IFMA) скасувала усі обмеження щодо спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба IFMA.

Атлетам із цих країн було дозволено змагатися не в нейтральному статусі. Відтепер вони представлятимуть Росію та Білорусь під національною символікою, прапором і гімном на всіх міжнародних змаганнях під егідою організації.

Це стосується як юних, так і дорослих атлетів. На формі національних збірних знову буде дозволено відображати офіційні абревіатури країн та національні знаки розрізнення відповідно до правил.

Президент федерації Сакч'є Тапсуван наголосив, що муай-тай завжди виступав за інклюзивність, дружбу, взаємну повагу та єдність між народами:

"IFMA завжди вважала важливим зберігати комунікацію, дружбу та об'єднуючу силу спорту. Сьогоднішнє рішення відображає дух єдності через спорт та переконання, що спортсмени повинні мати можливість змагатися з гідністю та повагою, водночас підтримуючи цінності Олімпійського руху".

Зазначимо, що заборона на національну символіку для росіян тривала з березня 2022 року. Їхніх спортсменів допускали до змагань, але тільки в "нейтральному" статусі.

Нагадаємо, що 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям скасувати обмеження щодо участі білоруських атлетів у міжнародних стартах. При цьому щодо росіян подібних вказівок не було.