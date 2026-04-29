World Boxing допустив до змагань росіян та білорусів у нейтральному статусі

World Boxing затвердила процедуру допуску спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі (AIN).

Про це повідомляє офіційний сайт World Boxing.

Виконавча рада World Boxing встановила суворі обмеження щодо використання національної символіки Росії та Білорусі на змаганнях під своєю егідою. Згідно з регламентом, заборонено використання прапорів, гімнів чи будь-якої іншої державної символіки цих країн.

"Під час змагань використання прапора країни або національної федерації заборонено. Якщо боксер з країни AIN виграє золоту медаль, національний гімн не виконуватиметься, а замість національного прапора на церемонії нагородження буде використано логотип AIN. Боксери з'являтимуться з абревіатурою AIN на своїх жилетах замість знаків RUS або BLR. Це правило поширюється на всі заходи вікових категорій, організовані World Boxing або European Boxing", – йдеться в повідомленні World Boxing.

Новостворена боксерська організація прописала механізм перевірки на відповідність критеріям "нейтральності". Незалежний аудит проводитиме аудит біографій кожного спортсмена з Росії та Білорусі.

"World Boxing співпрацюватиме з незалежним експертом, щоб переконатися, що спортсмени не мають історії підтримки війни в Україні, не отримують зарплату від військових чи сил безпеки та не є членами клубів, пов'язаних з армією чи поліцією. Вартість процесу перевірки кожного спортсмена покриватиметься національними федераціями Росії чи Білорусі. Процес також застосовуватиметься до тренерів та допоміжного персоналу, проте не стосуватиметься боксерів віком до 19 років", – йдеться в заяві World Boxing.

Нагадаємо, що World Boxing була створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA). У вересні 2025 року до організації приєдналася Україна. Очолює нову структуру колишній чемпіон світу та олімпійський призер Геннадій Головкін з Казахстану.

У березні 2026 року World Boxing повідомила про вступ до організації дев'яти нових членів, серед яких Росія.