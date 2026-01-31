З прапором і гімном: Всесвітня федерація тхеквондо повернула росіян та білорусів до змагань

Всесвітня федерація тхеквондо ухвалила рішення про повноцінний допуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів. Рішення було прийнято 31 січня 2026 року на засіданні Ради в Фуджейрі (ОАЕ), яке пройшло під гаслом "Відроджені разом" ("Reborn Together").

Про це повідомляє сайт організації.

Рада постановила дозволити російським та білоруським спортсменам всіх вікових категорій змагатися під своїми національними прапорами й гімном.

В організації зазначили, що цей крок слідує за рекомендаціями МОК дозволити юним атлетам з цих країн брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх під своїми прапорами.

Попри повернення символіки, частина санкцій залишається: міжнародні спортивні заходи й надалі заборонено організовувати на території Росії та Білорусі, а акредитація на змагання не видаватиметься урядовцям та чиновникам з цих країн.

Також напередодні Міністерство молоді та спорту України внесло правки до свого наказу про бойкот міжнародних турнірів, на яких представники Росії та/або Білорусі будуть виступати під власним прапором. Тепер українці зможуть брати участь в таких турнірах.