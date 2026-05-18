З Росії та Білорусі зняли всі санкції в гімнастиці, які діяли з початку повномасштабного вторгнення

Денис Іваненко — 18 травня 2026, 10:19
Щодо Росії та Білорусі скасували усі обмеження у гімнастиці.

Про це повідомляє World Gymnastics.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив відповідне рішення на засіданні в Шарм-еш-Шейху. Було дозволено спортсменам із цих країн змагатися тепер не в нейтральному статусі.

Відтепер вони представлятимуть Росію та Білорусь під національною символікою, прапором і гімном на всіх міжнародних змаганнях під егідою організації. Це стосується як юних, так і дорослих атлетів.

Нагадаємо, що 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям скасувати обмеження щодо участі білоруських атлетів у міжнародних стартах. При цьому щодо росіян подібних вказівок не було.

