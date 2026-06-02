Міжнародна федерація фехтування скасувала відсторонення Росії та Білорусі

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під своїми національними прапорами, гімнами, абревіатурами та формою.

Про це повідомила пресслужба організації.

Федерація дозволила представникам Росії та Білорусі виступати в усіх індивідуальних і командних турнірах, починаючи з чемпіонату світу 2026 року в Гонконзі.

"Це рішення відображає прихильність FIE до основних принципів Олімпійської хартії, зокрема до принципів недискримінації, рівного ставлення та універсальності спорту, а також до цілей і принципів, викладених у Статуті FIE", – зазначили в організації.

Варто зазначити, що цьому рішенню передувало грудневе засідання Олімпійського саміту та травнева заява Виконавчого комітету МОК щодо повного відновлення участі білоруських спортсменів у змаганнях під національною символікою та порушення питання про повернення представників Росії.

Нагадаємо, що міжнародна федерація хокею (IIHF) також скасувала рішення щодо недопуску російських національних та клубних команд до змагань у сезоні-2026/27.

Окрім цього IIHF частково скасувала відсторонення Білорусі та повернула її національні команди до низки міжнародних змагань у сезоні 2026/2027.