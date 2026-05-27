Росіян та білорусів допустили до міжнародних університетських змагань

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) зняла усі обмеження з білоруських спортсменів.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Щодо росіян, то вони теж матимуть можливість змагатися під національною символікою, але умови участі залежатимуть від рішень міжнародних федерацій.

"FISU прийняла єдину систему допуску до участі для російських студентів-спортсменів. Згідно з цією системою, повне виключення російських студентів-спортсменів лише за національною ознакою вважається непропорційним та несумісним з освітньою місією FISU. Умови нейтралітету – участь без національного прапора, форми тощо – становлять максимальне обмеження, що застосовується на будь-якому заході FISU, незалежно від позиції відповідної Міжнародної федерації. Водночас, якщо відповідна Міжнародна федерація повністю відновила членство російських спортсменів, FISU дотримується такої ж позиції. Тому російські студенти-спортсмени можуть, залежно від виду спорту та позиції міжнародної федерації, мати право брати участь у заходах FISU навіть із повною національною символікою", – йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, що 7 травня МОК скасував відсторонення білорусів від участі у міжнародних змаганнях під власним прапором. Водночас рекомендації стосовно російських атлетів залишалися чинними – вони повинні виступати в нейтральному статусі.

Проте низка міжнародних федерацій, виконуючи рекомендації МОК, скасувала санкції як щодо білорусів, так і щодо росіян, хоча про них не йшлося у заяві. Зокрема, Європейська федерація гімнастики скасувала обмеження з Росії і Білорусі.

Зазначимо, що FISU проводить літню та зимову Універсіади, а також чемпіонати світу серед студентів з окремих видів спорту.