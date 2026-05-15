У Європі відклали повернення Росії та Білорусі у водних видах спорту

Керівний орган водних видів спорту в Європі (European Aquatics) відтермінує повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під національною символікою.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на президента організації Антоніо Сілву.

Наприкінці квітня 2026 року European Aquatics звернувся до World Aquatics із проханням відтермінувати зняття санкцій з Росії та Білорусі, накладених від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після розгляду запиту організація дозволила виступ атлетів у "нейтральному" статусі.

"Отримав дуже гарного листа від президента World Aquatics та виконавчого директора організації. Вони досить чітко розуміють ситуацію в Європі, і тому дозволили нам відкласти впровадження цього заходу. Вони у повній мірі розуміють ситуацію, що з питань безпеки ми не можемо одразу ж перейти до впровадження нових постанов у European Aquatics", – сказав президент European Aquatics Антоніо Сілву.

Таким чином, російські та білоруські спортсмени виступлять у нейтральному статусі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який відбудеться в Парижі з 31 липня до 16 серпня.

Нагадаємо, що 13 квітня 2026 року World Aquatics зняв усі санкції з Росії та Білорусі. Через це рішення збірна України відмовилася виходити на матч проти Росії у рамках Кубку світу з ватерполо, за що отримала технічну поразку.