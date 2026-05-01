European Aquatics просить відтермінувати зняття санкцій з Росії

Європейська федерація водних видів спорту (European Aquatics) попросила World Aquatics відтермінувати зняття з Росії та Білорусі усіх санкцій, накладених у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомляє пресслужба European Aquatics.

Нагадаємо, 13 квітня поточного року World Aquatics ухвалила рішення про зняття будь-яких обмежень щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань у водних видах спорту.

Дане рішення викликало негативну реакцію. Його розкритикували Олексій Середа та Дарина Зевіна. Польща заявила, що не допустить росіян і білорусів до чемпіонату Європи 2027 року, а країни Північної Європи на знак протесту відмовилися приймати турніри World Aquatics.

Тепер же European Aquatics просить відтермінувати імплементацію рішення World Aquatics від 13 квітня до 1 вересня. До того часу російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях під егідою European Aquatics на тих же умовах, що і раніше: в нейтральному статусі.