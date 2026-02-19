Росія може виступити на юнацькому ЧС попри те, що була відсторонена у період подачі заявок на участь

Збірна Росії з керлінгу може взяти участь на чемпіонаті світу серед юніорів у змішаних парах попри те, що заявки на участь на турнірі можна було подати до 31 грудня 2025 року, а на той час росіяни та білоруси були відсторонені від змагань.

Про це йдеться в розслідуванні литовського медіа Альфа.

Російські ЗМІ лише 19 січня повідомили, що Федерація керлінгу Росії отримала офіційний лист, який підтверджує допуск юніорів з РФ та Білорусі (до 21 року) з прапором і гімном. Міжнародна федерація підтвердила це 30 січня.

Сам турнір відбудеться в Едмонтоні, Канада, з 5 до 10 травня, Росія візьме участь з однією парою. У World Curling повідомили, що саме з цього змагання розпочнеться повернення росіян.

Зауважимо, що за інформацією Чемпіона, українська сторона намагається не допустити росіян до цього турніру. Наразі є ймовірність, що Росія пропустить ЧС серед юніорів.

Наразі дорослі команди Росії та Білорусі залишаються відстороненими, проте це питання переглянуть на відкритих засіданнях, що відбудуться у квітні. Додамо, що президент Федерації керлінгу Росії Дмітрій Свіщєв перебуває під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Міжнародний олімпійський комітет випустив рекомендацію допускати росіян та білорусів до юнацьких змагань під власними прапорами. Також МОК дозволив їм виступати на Юнацьких Олімпійських іграх.

Низка міжнародних федерацій також повернула представників країн-агресорок – волейбол, водні види, шахи та фехтування. В самбо, дзюдо та тхеквондо змагатимуться й дорослі спортсмени.