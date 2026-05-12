З Білорусі зняли всі санкції у сучасному п’ятиборстві

Сергій Шаховець — 12 травня 2026, 13:30
Білоруська федерація сучасного п'ятиборства

Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства ухвалила рішення повністю зняти санкції з білоруських спортсменів.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Відтепер представники Білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під національним прапором як в особистих дисциплінах, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, що рішення ухвалене відповідно до оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Нові правила набудуть чинності вже у червні 2026 року під час етапу Кубку світу в Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, який стартує 13 травня у болгарському Пазарджику, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям зняти обмеження з представників Білорусі та дозволити їм змагатися в міжнародних змаганнях під національним прапором.

Наразі білоруським атлетам дозволили виступати з національною символікою у водних видах спорту, дзюдо, самбо, тхеквондо, футболі, футзалі та пляжному футболі.

Водночас World Athletics відхилила рекомендацію МОК про зняття санкцій з Білорусі.

