Жіноча збірна Литви U-18 відмовилася брати на участь на ЧС-2027 через рішення IIHF повернути білорусів до змагань

Микола Літвінов — 29 травня 2026, 22:25
Жіноча збірна Литви U-18 відмовилася від участі в чемпіонаті світу 2027 року через допуск білорусів до змагань.

Про це рішення повідомила Федерація хокею Литви.

Дізнавшись про допуск білоруських спортсменів до змагань, литовська федерація також відмовилася від проведення чемпіонату світу 2027 року серед дівчат U-18.

"Міжнародна федерація хокею (IIHF) на конгресі, що проходить під час чемпіонату світу з хокею, вирішила відкрити шлях для повернення молодіжних збірних Білорусі з хокею на чемпіонати світу.

Таке рішення вплинуло на жіночу збірну Литви U18, яка й наступного року не зможе дебютувати у найнижчому, III дивізіоні чемпіонату світу U18, з якого IIHF дозволила стартувати у чемпіонатах світу збірній Білорусі.

Федерація хокею Литви подала до IIHF прохання дозволити організувати змагання III дивізіону чемпіонату серед дівчат U-18 наступного року в льодовій арені в Каунасі, однак, дізнавшись про дозвіл на участь білоруської молоді, відкликала свою кандидатуру на проведення чемпіонату", – йдеться у заяві федерації.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) частково скасувала відсторонення Білорусі та повернула її національні команди до низки міжнародних змагань у сезоні 2026/2027.

Також IIHF скасувала січневе рішення щодо недопуску російських національних та клубних команд до змагань у сезоні 2026/2027.

