Усі розділи
Білорусь допустили до участі в міжнародних турнірах з волейболу

Володимир Слюсарь — 13 травня 2026, 14:00
Міжнародна федерація волейболу дозволила білоруським спортсменам та національним збірним негайно повернутися до участі в офіційних міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рада директорів федерації вирішила дотримуватися рекомендацій Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету щодо скасування будь-яких обмежень на участь білоруських атлетів у турнірах під егідою міжнародних федерацій.

Дозвіл на повернення поширюється на національні збірні з класичного та пляжного волейболу усіх вікових категорій.

Нагадаємо, що раніше організація вже допустила молодіжні команди Білорусі та Росії до участі у своїх змаганнях із використанням державної символіки.

