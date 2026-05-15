United World Wrestling зняв усі санкції з російських і білоруських борців
United World Wrestling (UWW) зняв усі санкції з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Таким чином, російські та білоруські борці зможуть змагатися на міжнародних змаганнях під егідою UWW без будь-яких обмежень: з національною символікою в усіх вікових категоріях. Рішення набирає чинності негайно.
Росію та Білорусь повністю відсторонили від міжнародних змагань у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В квітні 2023 року росіян і білорусів допустили в нейтральному статусі, з лютого 2025 року – під прапором UWW.
Нагадаємо, раніше World Boxing зняв усі санкції з Білорусі згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 травня.