United World Wrestling зняв усі санкції з російських і білоруських борців

United World Wrestling (UWW) зняв усі санкції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Таким чином, російські та білоруські борці зможуть змагатися на міжнародних змаганнях під егідою UWW без будь-яких обмежень: з національною символікою в усіх вікових категоріях. Рішення набирає чинності негайно.

Росію та Білорусь повністю відсторонили від міжнародних змагань у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В квітні 2023 року росіян і білорусів допустили в нейтральному статусі, з лютого 2025 року – під прапором UWW.

Нагадаємо, раніше World Boxing зняв усі санкції з Білорусі згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 травня.