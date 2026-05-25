Випробування для Олімпійської хартії. Як міжнародні федерації зраджують власні принципи і чому Україна не піде зі змагань

Світові спортивні інституції здають моральні позиції. Дедалі більше міжнародних федерацій капітулюють перед тиском, грошима та лобізмом Росії.

Тільки з останнього – міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Подібні рішення, лише щодо Білорусі, ухвалили Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п'ятиборства.

Поки російські ракети руйнують наші спортивні школи та вбивають атлетів, функціонери від спорту повертають голос тим, хто є частиною пропаганди Кремля. Це зрада Олімпійської хартії та ляпас усьому цивілізованому світу.

За цих умов Україна не має права просто розвернутися і піти з міжнародних змагань. Ми не даруватимемо ворогу порожні п'єдестали та трибуни для їхньої брехні. Наша стратегія – бути присутніми, завойовувати медалі та збирати світ довкола українського гімну на змаганнях.

Спільно з міжнародними партнерами та національними федераціями ми продовжуємо системну роботу: дипломатичну адвокацію ізоляції агресора, забезпечуємо правовий та інформаційний тил для наших атлетів на змаганнях, а також фіксуємо кожен злочин Росії проти українського спорту, щоб ворог зрештою поніс відповідальність.

Крім того, разом із нашими юристами ми детально аналізуємо правові аспекти таких рішень міжнародних федерацій. Дуже важливо не допустити легітимізації діяльності агресора на тимчасово окупованих територіях.

Наш пріоритет – захистити наших атлетів. Ми маємо зробити все, щоб їм не доводилося перетинатися з представниками Росії на змаганнях або опинятися під загрозою дискваліфікації за захист власної гідності.

Саме тому, нині спільно з нашими національними федераціями ініціюємо перегляд безпекових та етичних протоколів на міжнародних змаганнях. Світ має офіційно зафіксувати право наших атлетів уникати будь-яких контактів із представниками країни-агресорки, та її сателітів. Зокрема й право залишати п'єдестали пошани без жодних санкцій для української сторони. Ці зміни мають бути чітко відображені в регламентах міжнародних федерацій.

Спроби Росії повернути свій вплив були прогнозованими. Ми тримали цю оборону роками й не зупинимося зараз. Наша присутність на змаганнях, кожна українська медаль та жорстка юридична позиція – це наші базові інструменти для захисту інтересів наших спортсменів та держави.

Матвій Бідний, міністр молоді та спорту України