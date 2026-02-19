Олімпіада-2026. 19 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

У четвер, 19 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 6 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

10:50. На старт виходять представники нового виду спорту для Олімпіади – в гірськолижному альпінізмі розпочинається кваліфікація серед жінок, чоловіки змагатимуться об 11:30. 10:05. Розпочинаємо традиційно спостерігати за керлінгом. Чоловічі збірні змагаються в останній сесії групового раунду після чого визначаться остаточні учасники півфіналу змагань. Вітаємо на черговому змагальному дні Олімпійських ігор-2026!

Нагадаємо, що вчора, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулися матчі 1/4 фіналу чоловічого хокейного турніру, за підсумком яких визначились півфінальні пари.