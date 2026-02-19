Чехія розгромила Швецію, Швейцарія здобула 9-ту перемогу поспіль у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
У четвер, 19 лютого, відбулись чотири матчі сесії 12 у рамках чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.
Бронзові призери Пхенчхану-2018 швейцарці перемогли Італію, оформивши свою дев'яту поспіль перемогу. "Червоні хрести" гарантували собі вихід до 1/2 фіналу.
У другому поєдинку Чехія легко здолала шведів, які є головними аутсайдерами групового етапу.
Німеччина та Норвегія також цього дня святкували свої звитяги, перегравши Китай та Канаду відповідно.
Олімпійські ігри-2026. Керлінг.
Груповий раунд. Чоловіки
Сесія 12, 19 лютого
Швеція – Чехія 4:10
Італія – Швейцарія 5:9
Китай – Німеччина 4:6
Норвегія – Канада 8:6
Чотири найкращі збірні із десяти кваліфіковуються до півфіналу Ігор-2026. Ними стали збірні Швейцарії, Канади, Норвегії та Великої Британії. Саме ці національні команди розіграють між собою комплект олімпійських нагород у чоловічому турнірі з керлінгу.
Турнірна таблиця
- Швейцарія – 9 перемог
- Канада – 7 перемог, 2 поразки
- Норвегія – 5 перемог, 4 поразки
- Велика Британія – 5 перемог, 4 поразки
- США – 4 перемоги, 5 поразки
- Італія – 4 перемоги, 5 поразок
- Німеччина – 4 перемоги, 5 поразок
- Чехія – 3 перемоги, 6 поразок
- Китай – 2 перемоги, 7 поразок
- Швеція – 2 перемоги, 7 поразок
Обидва півфінали відбудуться сьогодні, 19 лютого, о 20:05 (за Києвом).
Нагадаємо, що перші нагороди Олімпіади-2026 вже були розіграні у керлінг в змішаних парах. Чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі здолали США, а "бронзу" завоювала Італія, яка переграла Велику Британію.