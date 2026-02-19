Чехія розгромила Швецію, Швейцарія здобула 9-ту перемогу поспіль у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

У четвер, 19 лютого, відбулись чотири матчі сесії 12 у рамках чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Бронзові призери Пхенчхану-2018 швейцарці перемогли Італію, оформивши свою дев'яту поспіль перемогу. "Червоні хрести" гарантували собі вихід до 1/2 фіналу.

У другому поєдинку Чехія легко здолала шведів, які є головними аутсайдерами групового етапу.

Німеччина та Норвегія також цього дня святкували свої звитяги, перегравши Китай та Канаду відповідно.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг.

Груповий раунд. Чоловіки

Сесія 12, 19 лютого

Швеція – Чехія 4:10

Італія – Швейцарія 5:9

Китай – Німеччина 4:6

Норвегія – Канада 8:6

Чотири найкращі збірні із десяти кваліфіковуються до півфіналу Ігор-2026. Ними стали збірні Швейцарії, Канади, Норвегії та Великої Британії. Саме ці національні команди розіграють між собою комплект олімпійських нагород у чоловічому турнірі з керлінгу.

Турнірна таблиця

Швейцарія – 9 перемог Канада – 7 перемог, 2 поразки Норвегія – 5 перемог, 4 поразки Велика Британія – 5 перемог, 4 поразки США – 4 перемоги, 5 поразки Італія – 4 перемоги, 5 поразок Німеччина – 4 перемоги, 5 поразок Чехія – 3 перемоги, 6 поразок Китай – 2 перемоги, 7 поразок Швеція – 2 перемоги, 7 поразок

Обидва півфінали відбудуться сьогодні, 19 лютого, о 20:05 (за Києвом).

Нагадаємо, що перші нагороди Олімпіади-2026 вже були розіграні у керлінг в змішаних парах. Чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі здолали США, а "бронзу" завоювала Італія, яка переграла Велику Британію.