Жіночі змагання з керлінгу перенесли через снігопад

У зв'язку зі складними погодними умовами на Олімпійських іграх 2026 старт змагання з керлінгу затримується.

Про це повідомляє Olympics.com.

Матч повинні були розпочатися о 15:30 за київським часом. Однак через сильний снігопад в Італії виникли затримки в роботі транспорту.

Наразі старт зустрічей Швейцарія – США, Канада – Південна Корея, Японія – Канада, Велика Британія – Італія відкладено. Інформації про початок поєдинків наразі немає.

Також сьогодні відбудуться матчі в чоловічому турніру.

Напередодні Швейцарія та Швеція достроково вийшли у плейоф жіночого турніру з керлінгу

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 вже розіграно один комплект нагород у керлінгу. "Золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі перемогла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.

