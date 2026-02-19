Українська правда
Визначились півфінальні пари хокейного турніру на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 00:55
У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулися матчі 1/4 фіналу чоловічого хокейного турніру, за підсумком яких визначились півфінальні пари.

Збірна Словаччини обіграла Німеччину, Канада здобула вольову перемогу над Чехією, Фінляндія з камбеком обіграла Швейцарію, а команда США здолала Швецію.

Півфінальні пари були сформовані відповідно до рейтингу команд: збірна з найвищим рейтингом зіграє з командою з найнижчим, а дві інші збірні зустрінуться між собою.

1/2 фіналу, 20 лютого

Канада – Фінляндія (17:40)

США – Словаччина (22:10)

Нагадаємо, у фіналі жіночого хокейного турніру Олімпійських ігор 2026 збірна Канади зіграє проти команди Сполучених штатів Америки.

