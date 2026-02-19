Китаєць Чжуньянь виграв "золото" на дистанції 1500 метрів, не давши американцю Штольцу стати триразовим чемпіоном ОІ-2026

У четвер, 19 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 розіграли комплект медалей у ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів серед чоловіків.

Золоту медаль з олімпійським рекордом виграв представник Китаю Нін Чжуньянь, який показав час 1:41.98.

Срібним призером став американець Джордан Штольц, який відстав від переможця на +0.77. Для нього ця медаль вже третя на поточних Іграх, раніше він ставав олімпійським чемпіоном на дистанціях 500 та 1000 метрів.

Водночас "бронзу" виборов нідерландець К'єлд Нейс, який є дворазовим золотим призером Ігор-2018 та чемпіоном Пекіна-2022.

Україна у цій дисципліні представлена не була.

Олімпійські Ігри-2026

Ковзанярський спорт, 1500 метрів, чоловіки

Нін Чжуньянь (Китай) – 1:41.98 Джордан Штольц (США) – +0.77 К'єлд Нейс (Нідерланди) – +0.84

