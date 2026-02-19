Збірна США обіграла Канаду та здобула третє золото Олімпійських ігор

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані завершився жіночий хокейний турнір. У фінальному матчі за золоті нагороди зійшлися національні збірні США та Канади.

Рахунок у поєдинку було відкрито на першій хвилині другого періоду, коли канадка О'Нілл відзначилася шайбою в меншості. Наприкінці третього періоду тривала важка боротьба. Пулен небезпечно пробила в контратаці, але американська воротарка Ейрін Френкел зробила сейв головою. Вже за кілька хвилин, на позначці 17:56, Гіларі Найт після передач Едвардс та Келлер вразила ворота "кленових" і подарувала надію своїй збірній, перевівши гру в овертайм.

З початком додаткового часу канадки Пулен та Воттс почали штурмувати ворота американок, але безуспішно. Келлер забила вирішальний гол та принесла США третє "золото" в історії.

Зазначимо, що це традиційне протистояння для жіночого олімпійського хокею: збірні США та Канади зіграли між собою у фіналі Ігор вже вшосте. До старту поточних змагань канадці підходили у статусі чинних чемпіонок (2022) та мали у своєму активі загалом п'ять золотих (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) і дві срібні (1998, 2018) олімпійські нагороди.

Своєю чергою, збірна США до цього фіналу двічі здобувала олімпійське "золото" (1998, 2018), чотири рази вигравала "срібло" (2002, 2010, 2014, 2022) та одного разу брала "бронзу" (2006).

Зимові Олімпійські ігри-2026

Фінал, жінки, 19 лютого

США – Канада 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 21 О'Нілл, 1:1 – 58 Найт, 2:1 – 65 Келлер

