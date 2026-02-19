Срібна призерка ОІ-2026 висловила захоплення шаленим стрибком Брикіної

Австралійська фристайлістка Даніель Скотт прокоментувала виконання Ангеліною Брикіною неймовірно складного стрибка на Олімпійських іграх-2026.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

Українка виконала сальто назад з чотирма повними гвинтами та складністю 4.690 у кваліфікації. Вона не змогла вдало його приземлити, тому зупинилась за крок до виходу у фінал.

Срібна призерка змагань висловила респект Ангеліні за ризик. Вона заявила, що ця спроба її надихає, адже наразі дівчата не виконають такі стрибки й вони досі є дуже складними для чоловіків.

"Так, безумовно важко. Це настільки надихає, неймовірно. Це сальто назад з чотирма повними гвинтами. Більшість з нас є гімнастами, тому нам допомагає акробатична свідомість. Але це так складно. Ми ковзаємо до стрибка зі швидкістю понад 65 кілометрів на годину, підіймаємося на 10-15 метрів у повітря, і це найкраще відчуття. Тож те, що вона це зробила, просто надихає. І так, це все, що потрібно жінкам", – сказала Скотт.

Зазначимо, що Ангеліна Брикіна найкраще виступила серед чотирьох українок у кваліфікації. Вона посіла 13 місце, а чемпіонкою врешті-решт стала китаянка Сюй Ментао.

Нагадаємо, що батько Брикіної загинув на фронті. Після виступу в об'єктиви камер потрапили її лижі, де було написано "Слава ЗСУ".