Чемпіон

Швейцарка Фаттон стала першою олімпійською чемпіонкою в спринті лижного альпінізму

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 15:07
Getty Images

У четвер, 19 лютого, відбувся перший в історії фінал у жіночому спринті в лижному альпінізмі.

Перемогу в даній дисципліні здобула представниця Швейцарії Маріанне Фаттон, яка пройшла дистанцію за 2:59.77 хвилини. "Срібло" виборола француженка Емілі Харроп, "бронза" в іспанки Алонсо Родрігес.

Олімпійські ігри 2026
 Лижний альпінізм, спринт, 19 лютого

  1. Маріанне Фаттон (Швейцарія) – 2:59.77 хв.
  2. Емілі Харроп (Франція) +2.38
  3. Алонсо Родрігес (Іспанія) +10.45
Читайте також :
Відео Фото Дебютант Олімпійських ігор: лижний альпінізм і все, що про нього треба знати

Зазначимо, що спринт в лижному альпінізмі – це коротка, інтенсивна дисципліна, яка зазвичай триває декілька хвилин і включає підйом, коротке піше пересування (bootpack) та спуск. 

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

