Швейцарка Фаттон стала першою олімпійською чемпіонкою в спринті лижного альпінізму

У четвер, 19 лютого, відбувся перший в історії фінал у жіночому спринті в лижному альпінізмі.

Перемогу в даній дисципліні здобула представниця Швейцарії Маріанне Фаттон, яка пройшла дистанцію за 2:59.77 хвилини. "Срібло" виборола француженка Емілі Харроп, "бронза" в іспанки Алонсо Родрігес.

Олімпійські ігри 2026

Лижний альпінізм, спринт, 19 лютого

Маріанне Фаттон (Швейцарія) – 2:59.77 хв. Емілі Харроп (Франція) +2.38 Алонсо Родрігес (Іспанія) +10.45

Зазначимо, що спринт в лижному альпінізмі – це коротка, інтенсивна дисципліна, яка зазвичай триває декілька хвилин і включає підйом, коротке піше пересування (bootpack) та спуск.

