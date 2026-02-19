Мілан-Кортіна. День 13. Старт Шумбарця та Мазурчука у лижному двоборстві та суперфінал в жіночому хокеї
Олімпійські ігри добігають до свого завершення. Стартів, особливо за участю українців, залишилося не так багато. Сьогодні на нас очікує хокейне "ель-класіко": протистояння США та Канади в фіналі Олімпійських ігор!
Виступи українців 19 лютого
Головним стартом четверга для нашої команди мав би стати турнір з фрістайлу, проте кваліфікацію та фінал знову перенесли, цього разу на 20 лютого. Тож сьогодні відбудеться лише один старт українців.
- 11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна.
- 15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка.
До складу збірної України увійшли Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук. Вже о десятій годині розпочнуть пробний раунд і відкриє змагальну програму збірна України в особі Олександра Шумбарця.
Обидва наших спортсмени вже мали старти на цій Олімпіаді та показали результати в районі 30-го місця.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 14:55. 🥇Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал
- 15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка
- 15:15. 🥇Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал
- 15:40. 🥉Хокей. Жінки. Матч за 3-тє місце. Швейцарія – Швеція
- 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
- 20:00. 🥇Фігурне катання. Одиначки, довільна програма
- 20:10. 🥇Хокей. Жінки. Фінал. США – Канада
Головна "родзинка" вечора – хокейний фінал. США та Канада зустрінуться вже вшосте з семи фіналів Олімпійських ігор.
Поки в особистих зустрічах саме в фіналах ОІ лідирує Канада 4:2, але останні десять зустрічей в усіх турнірах (в тому числі товариських) за американками 9:1!
І в сьогоднішньому поєдинку спеціалісти прогнозують перемогу США, але "заруба" буде це точно.
Повний розклад дня 19 лютого
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Чехія. Груповий етап (сесія 12)
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 12)
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Китай – Німеччина. Груповий етап (сесія 12)
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Канада. Груповий етап (сесія 12)
- 10:50. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Попередні забіги
- 11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна
- 11:30. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
- 11:30. Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Попередні забіги
- 12:27. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
- 13:55. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Півфінали
- 14:25. Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Півфінали
- 14:55. 🥇Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал
- 15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка
- 15:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – США. Груповий етап (сесія 12)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Канада – Корея. Груповий етап (сесія 12)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Японія – Китай. Груповий етап (сесія 12)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Італія. Груповий етап (сесія 12)
- 15:15. 🥇Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал
- 15:40. 🥉Хокей. Жінки. Матч за 3-тє місце. Швейцарія - Швеція
- 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
- 20:00. 🥇Фігурне катання. Одиначки, довільна програма
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Півфінал
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Півфінал
- 20:10. 🥇Хокей. Жінки. Фінал. США - Канада
- 20:30. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)
- 21:27. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)