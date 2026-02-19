Мілан-Кортіна. День 13. Старт Шумбарця та Мазурчука у лижному двоборстві та суперфінал в жіночому хокеї

Олімпійські ігри добігають до свого завершення. Стартів, особливо за участю українців, залишилося не так багато. Сьогодні на нас очікує хокейне "ель-класіко": протистояння США та Канади в фіналі Олімпійських ігор!

Виступи українців 19 лютого

Головним стартом четверга для нашої команди мав би стати турнір з фрістайлу, проте кваліфікацію та фінал знову перенесли, цього разу на 20 лютого. Тож сьогодні відбудеться лише один старт українців.

11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна.

15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка.

До складу збірної України увійшли Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук. Вже о десятій годині розпочнуть пробний раунд і відкриє змагальну програму збірна України в особі Олександра Шумбарця.

Обидва наших спортсмени вже мали старти на цій Олімпіаді та показали результати в районі 30-го місця.

Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець instagram

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

14:55. 🥇Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал

15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка

15:15. 🥇Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал

15:40. 🥉Хокей. Жінки. Матч за 3-тє місце. Швейцарія – Швеція

17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

20:00. 🥇Фігурне катання. Одиначки, довільна програма

20:10. 🥇Хокей. Жінки. Фінал. США – Канада

Головна "родзинка" вечора – хокейний фінал. США та Канада зустрінуться вже вшосте з семи фіналів Олімпійських ігор.

Поки в особистих зустрічах саме в фіналах ОІ лідирує Канада 4:2, але останні десять зустрічей в усіх турнірах (в тому числі товариських) за американками 9:1!

І в сьогоднішньому поєдинку спеціалісти прогнозують перемогу США, але "заруба" буде це точно.

Повний розклад дня 19 лютого