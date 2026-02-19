Гандей оцінив свій рекордний виступ на ОІ-2026, процитувавши астронавта Армстронга

Український шорт-трекіст Олег Гандей поділився враженнями від участі в Олімпіаді, де він здобув історичні для України результати.

Про це спортсмен розповів у коментарі для Суспільне Спорт.

Спочатку він виступив у фіналі Б на дистанції 1500 метрів, оновивши національний рекорд, після чого відібрався у чвертьфінал 500 метрів.

26-річний киянин заявив, що не зміг показати свій максимум наприкінці через травму, але загалом він задоволений виступом на турнірі.

"Якщо казати, брати до уваги самі Олімпійські ігри, то для мене, як і для моєї команди це дуже хороший результат. Високі результати, високі швидкі секунди. Щодо цього забігу, в цілому це очікуваний результат, тому що останні два дні я нічого не робив через травму ноги. Навіть зараз трошки важко ще робити якісь активні рухи, фізичні рухи. Але в цілому задоволений результатом, тому що були були певні можливості і певні мотиви бути в півфіналі на п'ятсот метрів. Але ну маємо, що маємо, травма дає про себе знати. Не було, не було різкості, не було можливості різко набрати. А на 500 м це дуже важливо", – сказав Олег.

Підсумував спортсмен участь у змаганнях і свої результати легендарною фразою американського астронавта Ніла Армстронга.

"Тут багато можна цитат привести Ліни Костенко від інших поетів, котрих я також читаю та обожнюю. Несправедливість зі сторони МОК, несправедливість, тому що ну ми всі бачили та чули, як все продовжується, як зараз йде, що допускають паралімпійців з російськими та білоруськими національними прапорами з національною символікою. По-друге, це я б сказав як кажуть, знаєте, те, що для, однієї людини було маленьким стрибком, для людства це був би великий крок. Тому для мене так само, для мене ці Олімпійські ігри показали, що є, над чим працювати, що є, про що ще думати, як вдосконалюватися. Для мене це був маленький стрибок, але для моєї команди, для мого міста, для моєї федерації це великий, великий крок у майбутнє, у розвитку шорт-треку", – заявив Гандей.

Після цього шорт-трекіст подякував близьким і українським воїнам, підкресливши, що саме завдяки ним він має можливість змагатись.

Зазначимо, що на Олімпіаді Олег Гандей жив в одній кімнаті з фігуристом Кирилом Марсаком, який на змаганнях встановив особистий рекорд. Раніше він також підбив підсумки ОІ для себе.