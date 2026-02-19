Гераскевич зізнався, чи продовжить кар'єру після дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Владислав Гераскевич відповів на запитання щодо продовження своєї спортивної кар'єри після дискваліфікації на Олімпійських іграх-2026.

На цю тему він поміркував у програмі Сніданок з 1+1.

Наразі 27-річний скелетоніст не може на усі сто відсотків гарантувати, що буде виступати далі.

"Це дуже гарне питання і саме з причини, про яку я писав раніше, що я відчуваю себе дещо зрадженим цією скелетонною родиною. Поки що це питання в повітрі. Чи хочу я продовжувати бути частиною цієї родини, яка мене зрадила? І це дуже-дуже велике питання", – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, що МОК відсторонив Владислава від Ігор-2026 через "шолом пам'яті", на якому були зображення українських спортсменів, яких убила Росія. У цьому спеціальному шоломі Гераскевич встиг провести декілька офіційних тренувань на олімпійському треку, але до змагань не був допущений.

Перед офіційним рішенням МОК Гераскевич мав зустріч із президенткою організації Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не дійшли до спільної думки.

Українська сторона спробувала оскаржити це рішення Міжнародного олімпійського комітету у Спортивному арбітражному суді. Однак CAS відхилив позов скелетоніста.

Попри це спортсмен отримав підтримку земляків та світової спільноти. Президент України Володимир Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи. Український бізнес вирішив фінансово подякувати Владиславу за національну позицію.

Скелетоніст вже повернувся в Україну та розповів, що його найбільше зачепило після дискваліфікації на Олімпіаді.