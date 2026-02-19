Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гераскевич зізнався, чи продовжуватиме боротьбу після програного суду в CAS

Денис Іваненко — 19 лютого 2026, 13:10
Гераскевич зізнався, чи продовжуватиме боротьбу після програного суду в CAS
Владислав Гераскевич
НОК України

Владислав Гераскевич поділився планами після програного суду в CAS щодо дискваліфікації з Олімпіади-2026.

Про це він розповів на пресконференції Media Center Ukraine.

Скелетоніст заявив, що продовжить боротьбу. Владислав не збирається зраджувати загиблих спортсменів, яких убили росіяни, та хоче довести, що мав повне право виступати в "шоломі пам'яті".

"Як я казав 9, 10, 11 лютого, МОК загиблих атлетів зрадив, але я не зраджу. Ми продовжимо нашу боротьбу. Я дивуюся абсурдності звинувачень від МОК, повністю й абсолютно переконаний, що ці спортсмени мають право знаходитися на цьому шоломі, перебувати там під час змагань. Вірю, що у майбутньому вони там ще будуть", – сказав Гераскевич.

Як повідомив його адвокат у цій справі Євген Пронін, у скелетоніста є 30 днів для того, щоб ухвалити рішення щодо подальших судових позовів.

"Є можливість звернутися до Федерального суду Швейцарії. Хтось каже, що це має бути Верховний суд Швейцарії, але з приводу юрисдикції це легше. Питання у тому, чи ми йдемо далі, а вже яким чином — будемо вирішувати по ходу. Це питання потрібно ставити Владиславу, бо це його доля, але дивлячись на те, як він себе поводив в останні дні, відступати ніхто не буде", – заявив Пронін.

Зазначимо, що напередодні Гераскевич розповів, що його найбільше розчарувало на Олімпійських іграх після дискваліфікації. Він заявив, що відчув себе зрадженим.

Читайте також :
Гераскевич зізнався, чи продовжить кар'єру після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Скелетон

Владислав Гераскевич

Гераскевич зізнався, чи продовжить кар'єру після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Гераскевич розповів, що найбільше його зачепило після дискваліфікації на Олімпіаді
Президент Шахтаря оголосив про передачу 10 млн грн на підтримку Гераскевича
Президент Чехії зізнався, чи вважає дискваліфікацію Гераскевича справедливою
Гераскевич зробив публічну заяву щодо МОК зі знеструмленого Києва

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік