Гераскевич зізнався, чи продовжуватиме боротьбу після програного суду в CAS

Владислав Гераскевич поділився планами після програного суду в CAS щодо дискваліфікації з Олімпіади-2026.

Про це він розповів на пресконференції Media Center Ukraine.

Скелетоніст заявив, що продовжить боротьбу. Владислав не збирається зраджувати загиблих спортсменів, яких убили росіяни, та хоче довести, що мав повне право виступати в "шоломі пам'яті".

"Як я казав 9, 10, 11 лютого, МОК загиблих атлетів зрадив, але я не зраджу. Ми продовжимо нашу боротьбу. Я дивуюся абсурдності звинувачень від МОК, повністю й абсолютно переконаний, що ці спортсмени мають право знаходитися на цьому шоломі, перебувати там під час змагань. Вірю, що у майбутньому вони там ще будуть", – сказав Гераскевич.

Як повідомив його адвокат у цій справі Євген Пронін, у скелетоніста є 30 днів для того, щоб ухвалити рішення щодо подальших судових позовів.

"Є можливість звернутися до Федерального суду Швейцарії. Хтось каже, що це має бути Верховний суд Швейцарії, але з приводу юрисдикції це легше. Питання у тому, чи ми йдемо далі, а вже яким чином — будемо вирішувати по ходу. Це питання потрібно ставити Владиславу, бо це його доля, але дивлячись на те, як він себе поводив в останні дні, відступати ніхто не буде", – заявив Пронін.

Зазначимо, що напередодні Гераскевич розповів, що його найбільше розчарувало на Олімпійських іграх після дискваліфікації. Він заявив, що відчув себе зрадженим.