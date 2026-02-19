Друге золото Іспанії в історії: Кардона Колл виграв спринт в лижному альпінізмі

У четвер, 19 лютого, відбувся перший в історії фінал у чоловічому спринті в лижному альпінізмі.

Перемогу здобув іспанець Оріоль Кардона Колл, який пройшов дистанцію за 2:34.03 хвилини та здобув для Іспанії другу "золоту" медаль зимових Олімпійських ігор.

Другим став "нейтральний" Нікіта Філіппов, "бронзу" виборов Тібо Ансельме з Франції.

Олімпійські ігри 2026

Лижний альпінізм, спринт, 19 лютого

Оріоль Кардона Колл (Іспанія) – 2:34.03 Нікіта Філіппов (-) +1.52 Тібо Ансельме (Франція) +2.31

Зазначимо, що спринт в лижному альпінізмі – це коротка, інтенсивна дисципліна, яка зазвичай триває декілька хвилин і включає підйом, коротке піше пересування (bootpack) та спуск.

Напередодні швейцарка Фаттон стала першою олімпійською чемпіонкою в спринті серед жінок.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.