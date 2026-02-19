Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Друге золото Іспанії в історії: Кардона Колл виграв спринт в лижному альпінізмі

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 15:28
Друге золото Іспанії в історії: Кардона Колл виграв спринт в лижному альпінізмі
Getty Images

У четвер, 19 лютого, відбувся перший в історії фінал у чоловічому спринті в лижному альпінізмі.

Перемогу здобув іспанець Оріоль Кардона Колл, який пройшов дистанцію за 2:34.03 хвилини та здобув для Іспанії другу "золоту" медаль зимових Олімпійських ігор. 

Другим став "нейтральний" Нікіта Філіппов, "бронзу" виборов Тібо Ансельме з Франції.

Олімпійські ігри 2026
Лижний альпінізм, спринт, 19 лютого

  1. Оріоль Кардона Колл (Іспанія) – 2:34.03
  2. Нікіта Філіппов (-) +1.52
  3. Тібо Ансельме (Франція) +2.31

Зазначимо, що спринт в лижному альпінізмі – це коротка, інтенсивна дисципліна, яка зазвичай триває декілька хвилин і включає підйом, коротке піше пересування (bootpack) та спуск.

Напередодні швейцарка Фаттон стала першою олімпійською чемпіонкою в спринті серед жінок.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

Що ви знаєте про виступи українців на зимових Олімпіадах. ТЕСТ
Олімпіада-2026. 19 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня
Визначились півфінальні пари хокейного турніру на Олімпіаді-2026
Клебо пише історію, Шиффрін знімає прокляття: підсумки Олімпіади за 18 лютого
Кваліфікацію та фінал у лижній акробатиці на ОІ-2026 знову перенесли через погоду

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік