Ліга конференцій 2024/25: календар та результати
УЄФА
2 жовтня стартує основний етап Ліги конференцій сезону-2024/25. Формат турніру зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.
Чемпіон зібрав усі матчі основного етапу Ліги конференцій в одному місці. Зберігайте посилання, щоб не пропустити поєдинки улюблених команд!
1 тур
2 жовтня
- 17:30 | Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Рапід (Австрія)
- 17:30 | Віторія Гімарайнш (Португалія) – Целє (Словенія)
3 жовтня
- 19:45 | Гайденгайм (Німеччина) – Олімпія Любляня (Словенія)
- 19:45 | Динамо Мінськ (Білорусь) – Гартс (Шотландія)
- 19:45 | Легія (Польща) – Бетіс (Іспанія)
- 19:45 | Молде (Норвегія) – Ларн (Північна Ірландія)
- 19:45 | Ноах (Вірменія) – Млада Болеслав (Чехія)
- 19:45 | Омонія (Кіпр) – Вікінгур (Ісландія)
- 19:45 | Серкль Брюгге (Бельгія) – Санкт-Галлен (Швейцарія)
- 19:45 | Астана (Казахстан) – Бачка Топола (Сербія)
- 22:00 | Борац (Боснія і Герцеговина) – Панатінаїкос (Греція)
- 22:00 | Копенгаген (Данія) – Ягеллонія (Польща)
- 22:00 | ЛАСК (Австрія) – Юргорден (Швеція)
- 22:00 | Лугано (Швейцарія) – ГІК (Фінляндія)
- 22:00 | Петрокуб (Молдова) – Пафос (Греція)
- 22:00 | Фіорентина (Італія) – Нью-Сейнтс (Уельс)
- 22:00 | Челсі (Англія) – Гент (Бельгія)
- 22:00 | Шемрок Роверс (Ірландія) – АПОЕЛ (Кіпр)
2 тур
24 жовтня
- 19:45 | Гент (Бельгія) – Молде (Норвегія)
- 19:45 | Панатінаїкос (Греція) – Челсі (Англія)
- 19:45 | Санкт-Галлен (Швейцарія) – Фіорентина (Італія)
- 19:45 | Целє (Словенія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- 19:45 | Юргорден (Швеція) – Віторія Гімарайнш (Португалія)
- 19:45 | АПОЕЛ (Кіпр) – Борац (Боснія і Герцеговина)
- 19:45 | Гартс (Шотландія) – Омонія (Кіпр)
- 19:45 | Рапід (Відень) – Ноах (Вірменія)
- 19:45 | Ларн (Північна Ірландія) – Шемрок Роверс (Ірландія)
- 19:45 | Ягеллонія (Польща) – Петрокуб (Молдова)
- 22:00 | Бетіс (Іспанія) – Копенгаген (Данія)
- 22:00 | Олімпія Любляня (Словенія) – ЛАСК (Австрія)
- 22:00 | Бачка Топола (Сербія) – Легія (Польща)
- 22:00 | Пафос (Греція) – Гайденгайм (Німеччина)
- 22:00 | ГІК (Фінляндія) – Динамо Мінськ (Білорусь)
- 22:00 | Нью-Сейнтс (Уельс) – Астана (Казахстан)
- 22:00 | Млада Болеслав (Чехія) – Лугано (Швейцарія)
- 22:00 | Вікінгур (Ісландія) – Серкль Брюгге (Бельгія)
3 тур
7 листопада
- 19:45 | Гент (Бельгія) – Омонія (Кіпр)
- 19:45 | Легія (Польща) – Динамо Мінськ (Білорусь)
- 19:45 | ГІК (Фінляндія) – Олімпія Любляня (Словенія)
- 19:45 | Пафос (Греція) – Астана (Казахстан)
- 19:45 | Петрокуб (Молдова) – Рапід (Відень)
- 19:45 | Шемрок Роверс (Ірландія) – Нью-Сейнтс (Уельс)
- 19:45 | Бачка Топола (Сербія) – Лугано (Швейцарія)
- 19:45 | Вікінгур (Ісландія) – Борац (Боснія і Герцеговина)
- 22:00 | Челсі (Англія) – Ноах (Вірменія)
- 22:00 | Копенгаген (Данія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- 22:00 | АПОЕЛ (Кіпр) – Фіорентина (Італія)
- 22:00 | Бетіс (Іспанія) – Целє (Словенія)
- 22:00 | ЛАСК (Австрія) – Серкль Брюгге (Бельгія)
- 22:00 | Юргорден (Швеція) – Панатінаїкос (Греція)
- 22:00 | Ягеллонія (Польща) – Молде (Норвегія)
- 22:00 | Гартс (Шотландія) – Гайденгайм (Німеччина)
- 22:00 | Віторія Гімарайнш (Португалія) – Млада Болеслав (Чехія)
- 22:00 | Ларн (Північна Ірландія) – Санкт-Галлен (Швейцарія)
4 тур
27 листопада
- 17:30 | Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Петрокуб (Молдова)
Четвер, 28 листопада
- 17:30 | Астана (Казахстан) – Віторія Гімарайнш (Португалія)
- 19:45 | Гайденгайм (Німеччина) – Челсі (Англія)
- 19:45 | Динамо Мінськ (Білорусь) – Копенгаген (Данія)
- 19:45 | Борац (Боснія і Герцеговина) – ЛАСК (Австрія)
- 19:45 | Нью-Сейнтс (Уельс) – Юргорден (Швеція)
- 19:45 | Молде (Норвегія) – АПОЕЛ (Кіпр)
- 19:45 | Панатінаїкос (Греція) – ГІК (Фінляндія)
- 19:45 | Серкль Брюгге (Бельгія) – Гартс (Шотландія)
- 19:45 | Санкт-Галлен (Швейцарія) – Бачка Топола (Сербія)
- 19:45 | Целє (Словенія) – Ягеллонія (Польща)
- 19:45 | Ноах (Вірменія) – Вікінгур (Ісландія)
- 22:00 | Лугано (Швейцарія) – Гент (Бельгія)
- 22:00 | Фіорентина (Італія) – Пафос (Греція)
- 22:00 | Млада Болеслав (Чехія) – Бетіс (Іспанія)
- 22:00 | Омонія (Кіпр) – Легія (Польща)
- 22:00 | Олімпія Любляня (Словенія) – Ларн (Північна Ірландія)
- 22:00 | Рапід (Відень) – Шемрок Роверс (Ірландія)
5 тур
12 грудня
- 17:30 | Астана (Казахстан) – Челсі (Англія)
- 19:45 | Фіорентина (Італія) – ЛАСК (Австрія)
- 19:45 | Копенгаген (Данія) – Гартс (Шотландія)
- 19:45 | Петрокуб (Молдова) – Бетіс (Іспанія)
- 19:45 | Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Гайденгайм (Німеччина)
- 19:45 | Легія (Польща) – Лугано (Швейцарія)
- 19:45 | Ноах (Вірменія) – АПОЕЛ (Кіпр)
- 19:45 | ГІК (Фінляндія) – Молде (Норвегія)
- 19:45 | Олімпія Любляня (Словенія) – Серкль Брюгге (Бельгія)
- 19:45 | Динамо Мінськ (Білорусь) – Ларн (Північна Ірландія)
- 22:00 | Гент (Бельгія) – Бачка Топола (Сербія)
- 22:00 | Вікінгур (Ісландія) – Юргорден (Швеція)
- 22:00 | Омонія (Кіпр) – Рапід (Відень)
- 22:00 | Санкт-Галлен (Швейцарія) – Віторія Гімарайнш (Португалія)
- 22:00 | Шемрок Роверс (Ірландія) – Борац (Боснія і Герцеговина)
- 22:00 | Нью-Сейнтс (Уельс) – Панатінаїкос (Греція)
- 22:00 | Млада Болеслав (Чехія) – Ягеллонія (Польща)
- 22:00 | Пафос (Греція) – Целє (Словенія)
6 тур
19 грудня
- 22:00 | Борац (Боснія і Герцеговина) – Омонія (Кіпр)
- 22:00 | Ларн (Північна Ірландія) – Гент (Бельгія)
- 22:00 | Челсі (Англія) – Шемрок Роверс (Ірландія)
- 22:00 | Рапід (Відень) – Копенгаген (Данія)
- 22:00 | Віторія Гімарайнш (Португалія) – Фіорентина (Італія)
- 22:00 | Бетіс (Іспанія) – ГІК (Фінляндія)
- 22:00 | ЛАСК (Австрія) – Вікінгур (Ісландія)
- 22:00 | Серкль Брюгге (Бельгія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- 22:00 | Юргорден (Швеція) – Легія (Польща)
- 22:00 | АПОЕЛ (Кіпр) – Астана (Казахстан)
- 22:00 | Молде (Норвегія) – Млада Болеслав (Чехія)
- 22:00 | Гайденгайм (Німеччина) – Санкт-Галлен (Швейцарія)
- 22:00 | Ягеллонія (Польща) – Олімпія Любляня (Словенія)
- 22:00 | Целє (Словенія) – Нью-Сейнтс (Уельс)
- 22:00 | Лугано (Швейцарія) – Пафос (Греція)
- 22:00 | Гартс (Шотландія) – Петрокуб (Молдова)
- 22:00 | Панатінаїкос (Греція) – Динамо Мінськ (Білорусь)
- 22:00 | Бачка Топола (Сербія) – Ноах (Вірменія)