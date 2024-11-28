Челсі з голом Мудрика обіграв Гайденгайм, Копенгаген здолав Динамо Мінськ: результати Ліги конференцій

У четвер, 28 листопада, проходять 17 матчів 4 туру основного етапу Ліги конференцій-2024/25.

Зокрема, Челсі на виїзді обіграв Гайденгайм завдяки голам Крістофера Нкунку та Михайла Мудрика. Українець відзначився своїм уже третім м'ячем у Лізі конференцій.

ЛАСК Максима Таловєрова поступився боснійському Борац Баня-Лука. Майже весь поєдинок австрійська команда провела вдесятьох, адже воротар Йорг Зібенгандль отримав пряму червону картку вже на сьомій хвилині.

Ліга конференцій-2024/25

4 тур, 28 листопада

Астона – Вікторія Гімарайнш 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Калайца 40, 1:1 – Рамірес 89

Гайденгайм – Челсі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Нкунку 51, 0:1 – Мудрик 86

Серкль Брюгге – Хартс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Ефекеле 40, 2:0 – Магні 90

Цельє – Ягеллонія 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 – Зец 7, 1:1 – Пулулу 34, 2:1 – Ньєто 54, 2:2 – Імас 70, 2:3 – Хансен 78, 3:3 – Дьєгес 80

Панатінаїкос – ГІК 1:0 (1:0)

Гол: Тойвіо 33

Нью-Сейнтс – Юргорден 0:1 (0:1)

Голи: Гулліксен 41

Борац Баня-Лука – ЛАСК 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Беріша 51, 1:1 – Деспотович 82, 2:1 – Скоруп 89

Динамо Мінськ – Копенгаген 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Ельюнуссі 6, 1:1 – Адеола 13, 1:2 – Дікс (пенальті) 55

Ноах – Вікінгур Рейк'явік 0:0

Санкт-Галлен – Бачка-Топола 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Сіссе 31, 1:1 – Пантовіч 40, 1:2 – Пантовіч 53, 2:2 – Коніцке 65

Молде – АПОЕЛ 0:1 (0:1)

Гол: Лайфіс 41