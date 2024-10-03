Серкль знищив Санкт-Галлен, Омонія Безуса розгромила Вікінгур у 1 турі Ліги конференцій
Сьогодні, 3 жовтня, відбулись матчі основного етапу Ліги конференцій сезону-2024/25.
Кіпрська Омонія вдома розгромила ісландський Вікінгур. Український півзахисник Роман Безус пропускав гру через травму.
Гайденгайм – Олімпія Любляна 2:1
Голи: 1:0 – 6 Бек, 1:1 – 77 Бланко, 2:1 – 83 Ваннер
Динамо Мінськ – Хартс 1:2
Голи: 1:0 – 21 Альфред, 1:1 – 37 Політевич (автогол), 1:2 – 90+4 Данда
Легія – Бетіс 1:0
Гол: 1:0 – 23 Капюаді
Молде – Ларн 3:0
Голи: 1:0 – 51 Ейкрем, 2:0 – 78 Брюнгільдсен, 3:0 – 90+3 Ілер
Ноах – Млада Болеслав 2:0
Голи: 1:0 – 58 Айас, 2:0 – 76 Пенсон
Омонія – Вікінгур Рейк'явік 4:0
Голи: 1:0 – 51 Кулібалі, 2:0 – 81 Какуліс, 3:0 – 86 Аліум, 4:0 – 90 Какуліс
Серкль Брюгге – Санкт-Галлен 6:2
Голи: 1:0 – 3 Мінда, 2:0 – 26 Денкей, 3:0 – 43 Денкей, 4:0 – 54 Денкей, 4:1 – 58 Чобот, 5:1 – 63 Маньє, 6:1 – 68 Маньє, 6:2 – 81 Мамбімбі
Астана – Бачка-Топола 1:0
Гол: 1:0 – Кажуколова
Сьогодні відбудеться ще 8 матчів:
22:00. Борац Баня-Лука – Панатінаїкос
22:00. Копенгаген – Ягеллонія
22:00. ЛАСК – Юргорден
22:00. Лугано – ГІК
22:00. Петрокуб – Пафос
22:00. Фіорентина – Нью-Сейнтс
22:00. Челсі – Гент
22:00. Шемрок Роверс – АПОЕЛ
Нагадаємо, напередодні португальська Віторія вдома впевнено розібралась зі словенським Целє. Істанбул поступився австрійському Рапіду.