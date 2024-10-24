Мудрик допоміг Челсі розгромити Панатінаїкос у Лізі конференцій

Лондонський Челсі здобув розгромну перемогу над грецьким Панатінаїкосом у межах 2 туру основного етапу Ліги конференцій.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "синіх". Одним з героїв зустрічі став український вінгер лондонців Михайло Мудрик, який за 90 хвилин на полі забив гол та віддав дві гольові передачі.

Зазначимо, що для гравця збірної України цей гол став першим за Челсі в нинішньому сезоні. Загалом за 9 матчів Мудрик забив 1 гол та віддав 5 асистів.

Ліга конференцій УЄФА

2 раунд, 24 жовтня

Панатінаїкос – Челсі 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Фелікс, 0:2 - 49 Мудрик, 0:3 - 55 Фелікс, 0:4 - 59 Нкунку (пен), 1:4 - 69 Пельїстрі

Підопічні Енцо Марески здобули дві перемоги у двох матчах та очолюють турнірну таблицю ЛК через кращу різницю забитих і пропущених.

Наступну гру Челсі проведе проти вірменського Ноаха 7 листопада. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж", стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний Мудрик може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.