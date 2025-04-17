Фіорентина пройшла Цельє, Бетіс вибив Ягеллонію в 1/4 фіналу Ліги конференцій
У четвер, 17 квітня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.
Зустрічі першого слоту стартували о 19:45. Зокрема, Фіорентина вдома зіграла внічию із Цельє, чого вистачило для проходження у півфінал турніру, адже у першій зустрічі "фіалки" здобули виїзну перемогу із рахунком 2:1.
У другому чвертьфіналі між Ягеллонією та Бетісом також була зафіксована нічия, яка дозволила іспанському клубу стати другим півфіналістом Ліги конференцій. У першому поєдинку Бетіс вдома переміг 2:0.
Закриватимуть ігровий день зустрічі Рапід – Юргорден та Челсі – Легія, які і визначать всіх учасників 1/2 фіналу.
Ліга конференцій-2024/25 – плейоф
1/4 фіналу, 17 квітня
Фіорентина – Цельє 2:2 (1:0)
Перший матч 2:1
Голи: 1:0 – 37 Мандрагора, 1:1 – 54 Матко, 1:2 – 65 Неманич, 2:2 – 67 Кін
Ягеллонія – Бетіс 1:1 (0:0)
Перший матч 0:2
Голи: 0:1 – 78 Бакамбу, 1:1 – 81 Чурлінов
- 22:00 Рапід – Юргорден
- 22:00 Челсі – Легія
Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.