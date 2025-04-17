Фіорентина пройшла Цельє, Бетіс вибив Ягеллонію в 1/4 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 17 квітня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

Зустрічі першого слоту стартували о 19:45. Зокрема, Фіорентина вдома зіграла внічию із Цельє, чого вистачило для проходження у півфінал турніру, адже у першій зустрічі "фіалки" здобули виїзну перемогу із рахунком 2:1.

У другому чвертьфіналі між Ягеллонією та Бетісом також була зафіксована нічия, яка дозволила іспанському клубу стати другим півфіналістом Ліги конференцій. У першому поєдинку Бетіс вдома переміг 2:0.

Закриватимуть ігровий день зустрічі Рапід – Юргорден та Челсі – Легія, які і визначать всіх учасників 1/2 фіналу.

Ліга конференцій-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 17 квітня

Фіорентина – Цельє 2:2 (1:0)

Перший матч 2:1

Голи: 1:0 – 37 Мандрагора, 1:1 – 54 Матко, 1:2 – 65 Неманич, 2:2 – 67 Кін

Ягеллонія – Бетіс 1:1 (0:0)

Перший матч 0:2

Голи: 0:1 – 78 Бакамбу, 1:1 – 81 Чурлінов

22:00 Рапід – Юргорден

22:00 Челсі – Легія

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.