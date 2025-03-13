Серкль майже зробив камбек, Юргорден вибив Пафос у Лізі конференцій

У четвер, 13 березня, в Лізі конференцій відбулися матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Серкль Брюгге вдома переграв Ягеллонію, але польський клуб пройшов далі за рахунком домашньої перемоги.

Кіпрський Пафос мав гандикап в один м'яч, але шведський Юргорден зумів завдати поразки, яка задовольнила їх.

В інших двох матчах наразі триває екстра-тайми. Ще 4 поєдинки стартують в 22:00.

Футбол – Ліга конференцій-2024/25

1/8 фіналу, 13 березня

Серкль Брюгге – Ягеллонія 2:0 (1:0) (перша гра: 0:3)

Голи: 1:0 – Ван дер Брюгген 8, 2:0 – Аугусто 50

Юргорден – Пафос – 3:0 (1:0) (перша гра 0:1)

Голи: 1:0 – Фаленіус 35, 2:0 – Стенссон 69, 3:0 – Нгуен –86

Лугано – Целє 4:3 (3:1) (перша гра 0:2)

Голи: 1:0 – Мазмуд 43, 1:1 – Сешлар 40, 2:1 – Куціас 42, 3:1 – Коррея 44, 3:2 – Светлін 68, 4:2 – Куціас 80

Рапід Відень – Борац 1:1 (0:0) (перша гра 1:1)

Голи: 0:1 – Огрінєц (66), 1:1 – Діжон (70)

22:00 Челсі – Копенгаген (перша гра 2:1)

22:00 Фіорентина – Панатінаїкос (перша гра 2:3)

22:00 Легія – Мольде (перша гра 2:3)

22:00 Гімарайнш – Бетіс (перша гра 2:2)

Нагадаємо, вчора визначилися пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.