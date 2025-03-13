Серкль майже зробив камбек, Юргорден вибив Пафос у Лізі конференцій
У четвер, 13 березня, в Лізі конференцій відбулися матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Серкль Брюгге вдома переграв Ягеллонію, але польський клуб пройшов далі за рахунком домашньої перемоги.
Кіпрський Пафос мав гандикап в один м'яч, але шведський Юргорден зумів завдати поразки, яка задовольнила їх.
В інших двох матчах наразі триває екстра-тайми. Ще 4 поєдинки стартують в 22:00.
Серкль Брюгге – Ягеллонія 2:0 (1:0) (перша гра: 0:3)
Голи: 1:0 – Ван дер Брюгген 8, 2:0 – Аугусто 50
Юргорден – Пафос – 3:0 (1:0) (перша гра 0:1)
Голи: 1:0 – Фаленіус 35, 2:0 – Стенссон 69, 3:0 – Нгуен –86
Лугано – Целє 4:3 (3:1) (перша гра 0:2)
Голи: 1:0 – Мазмуд 43, 1:1 – Сешлар 40, 2:1 – Куціас 42, 3:1 – Коррея 44, 3:2 – Светлін 68, 4:2 – Куціас 80
Рапід Відень – Борац 1:1 (0:0) (перша гра 1:1)
Голи: 0:1 – Огрінєц (66), 1:1 – Діжон (70)
22:00 Челсі – Копенгаген (перша гра 2:1)
22:00 Фіорентина – Панатінаїкос (перша гра 2:3)
22:00 Легія – Мольде (перша гра 2:3)
22:00 Гімарайнш – Бетіс (перша гра 2:2)
Нагадаємо, вчора визначилися пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.