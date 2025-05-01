Бетіс переграв Фіорентину, Челсі розбив Юргорден у перших матчах 1/2 фіналу Ліги конференцій
У четвер, 1 травня, відбулися перші півфінальні матчі Ліги конференцій сезону 2024/25.
Так, Челсі без проблем у гостях переграв сенсацію поточного розіграшу Юргорден. Зустріч завершилася з рахунком 4:1.
Лондонці вже оформили комфортну перевагу у першому таймі, забивши двічі. У другій 45-хвилинці підопічні Енцо Марески ще два рази вразили ворота суперника, на що той відповів лише одним голом.
Цікавішим у плані вивіски був поєдинок між Бетісом та Фіорентиною, адже грали відносно рівні суперники. Обидва колективи проявили характер і показали боротьбу та бажання перемогти.
Завдяки голам Еззалзулі та Антоні Бетіс вів у рахунку по ходу матчу, однак "фіалки" все ж змогли скоротити відставання за 17 хвилин до фінального свистка, коли забив Лука Раньєрі. Втім, це тільки зберегло інтригу на друге протистояння, адже на більше гості з Флоренції не спромоглися, програвши 1:2.
Ліга Конференцій УЄФА
1/2 фіналу, перші матчі, 1 травня
Юргорден (Швеція) – Челсі (Англія) 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 12 Санчо, 0:2 – 43 Мадуеке, 0:3 – 59 Джексон, 0:4 – 65 Джексон, 1:4 – 68 Алемаєгу
Бетіс (Іспанія) – Фіорентина (Італія) 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 6 Еззалзулі, 2:0 – 64 Антоні, 2:1 – 73 Раньєрі
Як відомо, сьогодні, 1 травня, також відбулися перші півфінали в межах Ліги Європи.