Челсі вдруге переграв Юргорден, Фіорентина та Бетіс грають екстратайми у півфіналі Ліги конференцій

У четвер, 8 березня, відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону 2024/25.

Найбільша інтрига після перших поєдинків залишалася у зустрічі між Фіорентиною та Бетісом (у першій зустрічі перемогу з мінімальним рахунком святкував представник Ла Ліги).

Гра розпочалася сумбурно, в обох колективів м'яч фактично не тримався в ногах. Ближе до середини першого тайму гра заспокоїлася, а на 30-й хвилині "фіалки" заробили на свої ворота небезпечний штрафний, який філігранно реалізував Антоні.

Втім, гості недовго володіли перевагою, адже господарі трохи більше, ніж за 10 хвилин перевернули гру з ніг на голову – дублем відзначився Гозенс, який забив майже однакові голи головою після подач з кутового.

Другий тайм пройшов також з моментами, але команди почали грати біль обережно, адже рахунок за сумою двох матчів став рівний. У підсумку, забити більше нікому не вдалося і гра перейшла до екстратаймів.

У паралельному півфіналі Челсі з мінімальним рахунком переграв Юргорден. Інтриги у цьому протистоянні було замало, адже в гостях лондонці здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Ліга Конференцій УЄФА

1/2 фіналу, матчі-відповідь, 8 травня

Челсі – Юргорден 1:0 (1:0)

Перший матч 4:1

Гол: 1:0 – 38 Дьюсбері-Холл

Фіорентина – Бетіс 2:1

Перший матч 0:1

Голи: 0:1 – 30 Антоні, 1:1 – 34 Гозенс, 2:1 – 42 Гозенс

Фінал турніру заплановано на 28 травня. Він пройде на муніципальному стадіоні міста Вроцлав. Сьогодні, 8 травня, також визначилися фіналісти Ліги Європи.