Челсі Мудрик розібрався з Астаною у 5 турі Ліги конференцій
Сьогодні, 12 грудня, відбулися матчі 5 туру основного етапу Ліги конференцій.
Лондонський Челсі на виїзді переграв Атсану. Дублем у складі англійського клубу відзначився Марк Гіу, ще один гол в активі Ренату Вейги. Зазначимо, що український вінгер "синіх" Михайло Мудрик не потрапив у заявку на гру через хворобу.
Ліга конференцій-2024/25
5 тур, 12 грудня
Вікінгур Рейк'явік – Юргорден 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 62 Косугі, 0:2 – 65 Вікхейм, 1:2 – 72 Сігурпальссон
Астана – Челсі 1:3 (1:3)
Голи: 0:1 – 14 Гіу, 0:2 – 18 Гіу, 0:3 – 39 Вейга, 1:3 – 45 Томасов
Сьогодні відбудеться ще декілька матчів:
19:00 Башакшехір – Гайденгайм
19:00 ГІК – Молде
19:00 Динамо М. – Ларн
19:00 Копенгаген – Хартс
19:00 Легія – Лугано
19:00 Ноах – АПОЕЛ
19:00 Олімпія Любляна – Серкль Брюгге
19:00 Петрокуб – Бетіс
19:00 Фіорентина – ЛАСК
22:00 Гент – Бачка-Топола
22:00 Млада Болеслав – Ягеллонія
22:00 Нью-Сейнтс – Панатінаїкос
22:00 Омонія – СК Рапід
22:00 Пафос –Цельє
22:00 Санкт-Галлен – Гімарайнш
22:00 Шемрок Роверс – Борац Баня-Лука