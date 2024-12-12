Челсі Мудрик розібрався з Астаною у 5 турі Ліги конференцій

Сьогодні, 12 грудня, відбулися матчі 5 туру основного етапу Ліги конференцій.

Лондонський Челсі на виїзді переграв Атсану. Дублем у складі англійського клубу відзначився Марк Гіу, ще один гол в активі Ренату Вейги. Зазначимо, що український вінгер "синіх" Михайло Мудрик не потрапив у заявку на гру через хворобу.

Ліга конференцій-2024/25

5 тур, 12 грудня

Вікінгур Рейк'явік – Юргорден 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Косугі, 0:2 – 65 Вікхейм, 1:2 – 72 Сігурпальссон

Астана – Челсі 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 – 14 Гіу, 0:2 – 18 Гіу, 0:3 – 39 Вейга, 1:3 – 45 Томасов

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів:

19:00 Башакшехір – Гайденгайм

19:00 ГІК – Молде

19:00 Динамо М. – Ларн

19:00 Копенгаген – Хартс

19:00 Легія – Лугано

19:00 Ноах – АПОЕЛ

19:00 Олімпія Любляна – Серкль Брюгге

19:00 Петрокуб – Бетіс

19:00 Фіорентина – ЛАСК

22:00 Гент – Бачка-Топола

22:00 Млада Болеслав – Ягеллонія

22:00 Нью-Сейнтс – Панатінаїкос

22:00 Омонія – СК Рапід

22:00 Пафос –Цельє

22:00 Санкт-Галлен – Гімарайнш

22:00 Шемрок Роверс – Борац Баня-Лука