Легія розгромила мінське Динамо, Пафос вирвав перемогу в Астани в 3 турі Ліги конференцій
Сьогодні, 7 листопада, відбулося 8 поєдинків у третьому турі основного раунду Ліги конференцій-2024/2025.
Зокрема, польська Легія здобула розгромну перемогу над мінським Динамо, а кіпрський Пафос виявився сильнішим за ФК Астану з Казахстану.
3 тур, 7 листопада
Вікінгур (Ісландія) – Борац (Боснія і Герцеговина) 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 17 Гансен, 2:0 - 23 Гуннарссон
Гент (Бельгія) – Омонія (Кіпр) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Гендельман
Легія (Польща) – Динамо Мінськ (Білорусь) 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Лукіньяш, 2:0 - 51 Гуаль (пен), 3:0 - 55 Лукіньяш 4:0 - 59 Гуаль
ГІК (Фінляндія) – Олімпія Любляна (Словенія) 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Брест, 0:2 - 68 Агба
Пафос (Кіпр) – Астана (Казахстан) 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 87 Сілва
Петрокуб (Молдова) – Рапід (Відень) 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Болла, 0:2 - 53 Бургшталлер, 0:3 - 81 Бургшталлер
Шемрок Роверс (Ірландія) – Нью-Сейнтс (Уельс) 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 14 Вільямс, 1:1 - 23 Кенні, 2:1 - 38 Воттс
Бачка Топола (Сербія) – Лугано (Швейцарія) 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Станич, 2:0 - 59 Пантович, 2:1 - 61 Бельхадж, 3:1 - 62 Станич, 4:1 - 83 Пантович
У межах Ліги конференцій відбудеться ще декілька поєдинків:
- 22:00 | Челсі (Англія) – Ноах (Вірменія)
- 22:00 | Копенгаген (Данія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- 22:00 | АПОЕЛ (Кіпр) – Фіорентина (Італія)
- 22:00 | Бетіс (Іспанія) – Целє (Словенія)
- 22:00 | ЛАСК (Австрія) – Серкль Брюгге (Бельгія)
- 22:00 | Юргорден (Швеція) – Панатінаїкос (Греція)
- 22:00 | Ягеллонія (Польща) – Молде (Норвегія)
- 22:00 | Гартс (Шотландія) – Гайденгайм (Німеччина)
- 22:00 | Віторія Гімарайнш (Португалія) – Млада Болеслав (Чехія)
- 22:00 | Ларн (Північна Ірландія) – Санкт-Галлен (Швейцарія)