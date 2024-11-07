Легія розгромила мінське Динамо, Пафос вирвав перемогу в Астани в 3 турі Ліги конференцій

Сьогодні, 7 листопада, відбулося 8 поєдинків у третьому турі основного раунду Ліги конференцій-2024/2025.

Зокрема, польська Легія здобула розгромну перемогу над мінським Динамо, а кіпрський Пафос виявився сильнішим за ФК Астану з Казахстану.

Ліга конференцій УЄФА-2024/2025

3 тур, 7 листопада 3 тур, 7 листопада

Вікінгур (Ісландія) – Борац (Боснія і Герцеговина) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Гансен, 2:0 - 23 Гуннарссон

Гент (Бельгія) – Омонія (Кіпр) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Гендельман

Легія (Польща) – Динамо Мінськ (Білорусь) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Лукіньяш, 2:0 - 51 Гуаль (пен), 3:0 - 55 Лукіньяш 4:0 - 59 Гуаль

ГІК (Фінляндія) – Олімпія Любляна (Словенія) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Брест, 0:2 - 68 Агба

Пафос (Кіпр) – Астана (Казахстан) 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 87 Сілва

Петрокуб (Молдова) – Рапід (Відень) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Болла, 0:2 - 53 Бургшталлер, 0:3 - 81 Бургшталлер

Шемрок Роверс (Ірландія) – Нью-Сейнтс (Уельс) 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 14 Вільямс, 1:1 - 23 Кенні, 2:1 - 38 Воттс

Бачка Топола (Сербія) – Лугано (Швейцарія) 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Станич, 2:0 - 59 Пантович, 2:1 - 61 Бельхадж, 3:1 - 62 Станич, 4:1 - 83 Пантович

У межах Ліги конференцій відбудеться ще декілька поєдинків: