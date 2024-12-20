Челсі з хеттриком Гіу та без відстороненого Мудрика розгромив Шемрок Роверс: результати 6 туру Ліги конференцій

У четвер, 19 грудня, відублося вісімнадцять матчів шостого туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2024/25.

Челсі без відстороненого Михайла Мудрика не помітив Шемрок Роверс. У цій грі головною зіркою став юний Марк Гіу, який оформив хеттрик ще за підсумками першого тайму.

Ця перемога дозволила "пенсіонерам" відірватися від переслідувачів та закріпитися на першому місці загальної таблиці. Англійці виграли усі шість матчів.

Ліга конференцій, етап ліги

6 тур, 19 грудня

АПОЕЛ – Астана 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Доніс 57, 1:1 – Кажуколовас 64.

Вилучення: Саціас 70 (друга жовта картка) – Ебонг 65 (друга жовта картка).

Бачка-Топола – Ноа 4:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Аіас 5, 0:2 – Феррейра 15, 1:2 – Станич 41, 1:3 – Аіас 49, 2:3 – Джаковац 75, 3:3 – Джаковац 76, 4:3 – Пантовіч 81.

Бетіс – ГІК 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Джонні 27.

Борац – Омонія 0:0 (0:0)

Гайденгайм – Санкт-Галлен 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Тоєркауф 30, 1:1 – Станич 77.

Гімарайнш – Фіорентина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Густаво 33, 1:1 – Мандрагора 87.

Ларн – Гент 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Косгроув 74.

ЛАСК – Вікінгур 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Сігурпальссон 23 (пенальті), 1:1 – Любічич 26.

Вилучення: Гуннарссон 90 (Вікінгур, друга жовта картка).

Лугано – Пафос 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – Саїпі 4 (автогол), 1:1 – Бельхадж 7, 2:1 – Боттані 33, 2:2 – Гольдар 90+5.

Молде – Млада Болеслав 4:3 (2:1)

Голи: 0:1 – Сухи 5, 1:1 – Ілер 27, 2:1 – Крал 42 (автогол), 2:2 – Кушей 59, 2:3 – Видра 61, 3:3 – Кааса 64, 4:3 – Стевенік 90+1.

Панатінаїкос – Динамо Мінськ 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Єремеєфф 33, 2:0 – Тете 54, 3:0 – Тете 65, 4:0 – Йоаннідіс 85.

Серкль Брюгге – Істанбул Башакшехір 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Пйонтек 74, 1:1 – Бруннер 82.

Рапід – Копенгаген 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Бельо 45+2, 2:0 – Вурмбранд 51, 3:0 – Вурмбранд 65.

Хартс – Петрокуб 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Плетіке 21, 1:1 – Вілсон 64, 2:1 – Спіттал 70, 2:2 – Мудрак 83 (пенальті).

Цельє – Нью-Сейнтс 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 – Девіс 19, 1:2 – Едмілсон 20, 1:2 – Холден 42, 2:2 – Едмілсон 43, 3:2 – Зец 79.

Челсі – Шемрок Роверс 5:1 (4:1)

Голи: 1:0 – Гіу 23, 1:1 – Поом 26, 2:1 – Гіу 34, 3:1 – Дьюсбері-Голл 40, 4:1 – Гіу 45+3, 5:1 – Кукурелья 58.

Юргорден – Легія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Нгуен 24, 2:0 – Хюммет 45+4, 3:1 – Ослунд 76.

Ягеллонія – Олімпія 0:0 (0:0)

Нагадаємо, що головний тренер Челсі Енцо Мареска висловив свою підтримку Михайлу Мудрику, заявивши, що клуб не буде відмовлятися від українця.