Рапід дотиснув Істанбул, Віторія переграла Целє у 1 турі Ліги конференцій

Сьогодні, 2 жовтня, відбулось два перші матчі основного етапу Ліги конференцій сезону-2024/25.

Португальська Віторія вдома впевнено розібралась зі словенським клубом Целє. В іншому поєдинку дня турецький Істанбул поступився австрійському Рапіду.

Ліга конференцій

1 тур, 2 жовтня

Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Рапід (Австрія) 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 43 Шауб, 1:1 – 45+2 Пйонтек, 1:2 – 46 Шауб

Віторія Гімарайнш (Португалія) – Целє (Словенія) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Саму, 2:0 – 36 Густаво, 3:0 – 62 Сілва, 3:1 – 90+1 Матко

Решта матчів 1 туру відбудуться у четвер, 3 жовтня.

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Нагадаємо, що формат турніру у сезоні-2024/25 зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.