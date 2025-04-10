Челсі на виїзді розгромив Легію у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні, 10 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.
Розпочався ігровий день у Польщі, де столична Легія поступилася Челсі. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь лондонського клубу.
Якщо у першому таймі команди показали рівну гру, то у другій 45-хвилинці явний фаворит нарешті зібрався та забив три голи, перекресливши всю інтригу на матч-відповідь, який відбудеться у Лондоні.
О 22:00 за київським часом відбудуться ще три матчі. Так, Бетіс прийматиме Ягеллонію, водночас у Словенії місцевий клуб Целе, який є головною сенсацією цього турніру, зіграє з Фіорентиною, а Юргорден зіграє проти австрійського Рапіда.
Футбол – Ліга конференцій-2024/25
10 квітня, 1/4 фіналу
Легія – Челсі 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 49 Джордж, 0:2 –57 Мадуеке, 0:3 – 74 Мадуеке
- 22:00 Бетіс – Ягеллонія
- 22:00 Целе – Фіорентина
- 22:00 Юргорден – Рапід Відень
Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, також стартує 1/4 фіналу Ліги Європи. Чемпіон підготував анонс матчів цієї стадії ЛЄ.