Панатінаїкос поступився Вікінгуру, результативна нічия Цельє та АПОЕЛа у плейоф Ліги конференцій

У четвер, 13 лютого, у межах плейоф Ліги конференцій сезону-2024/25 відбулись перші стикові матчі.

Грецький Панатінаїкос на виїзді поступився ісландському Вікінгуру, а словенський Цельє вдома розписав результативну мирову з кіпрським АПОЕЛем. Польська Ягеллонія дотиснула сербський клуб Бачка-Топола.

Ліга конференцій сезону-2024/25

плейоф, перші стикові матчі, 13 лютого

Бачка-Топола – Ягеллонія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 28 Мбунгу, 1:1 – 31 Імас, 1:2 – 81 Пулулу, 1:3 – 89 Імас

Вікінгур – Панатінаїкос 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Атласон, 2:0 – 59 Вільямссон, 2:1 – 90+1 Йоаннідіс (пен)

Молде – Шемрок Роверс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 57 Нунан

Цельє – АПОЕЛ 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 2 Кучис, 1:1 – 32 Абанга, 2:1 – 59 Кучис, 2:2 – 70 Лайфіс

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

22:00 Борац – Олімпія

22:00 Гент – Бетіс

22:00 Копенгаген – Гайденгайм

22:00 Омонія – Пафос

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися зі вчорашніми результатами стикових матчів Ліги чемпіонів.