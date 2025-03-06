Фіорентина програла Панатінаїкосу, Челсі обіграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні, 6 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, Копенгаген вдома програв Челсі, Бетіс не зміг дотиснути Віторію Гімарайнш. Доволі цікавий поєдинок видали Панатінаїкос та Фіорентина, які влаштували справжню гольову перестрілку, яка завершилася на користь грецького клубу.

Багатою на голи була зустріч між Молде та Легією, яка завершилася з рахунком 3:2 на користь норвезького клубу.

Ліга конференцій УЄФА

1/8 фіналу, 6 березня

Панатінаїкос (Греція) – Фіорентина (Італія) 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 5 Свідерський, 2:0 – 19 Максимович, 2:1 – 20 Бельтран, 2:2 – 23 Фаджоні, 3:2 – 55 Тете

Бетіс (Іспанія) – Віторія Гімарайнш (Португалія) 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Бакамбу, 1:1 – 51 Мендеш, 2:1 – 75 Іско, 2:2 – 81 Олівейра

Молде (Норвегія) – Легія (Польща) 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 11 Гестад, 2:0 – 17 Еріксен, 3:0 – 43 Гульбрадсен, 3:1 – 64 Ходина, 3:2 – 67 Лукіньяш

Копенгаген (Данія) – Челсі (Англія) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Джеймс, 0:2 – 65 Фернандес, 1:2 – 80 Габріел

О 22:00 відбудуться ще чотири матчі.

22:00 Ягеллонія (Польща) – Серкль Брюгге (Бельгія)

22:00 Пафос (Кіпр) – Юргорден (Швеція)

22:00 Борац (Боснія і Герцеговина) – Рапід (Відень)

22:00 Цельє (Словенія) – Лугано (Швейцарія)

Матчі-відповіді заплановані на 13 березня. Зауважимо, що після жеребкування плейоф визначилася сітка до кінця турніру.