Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фіорентина програла Панатінаїкосу, Челсі обіграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 6 березня 2025, 21:43
Фіорентина програла Панатінаїкосу, Челсі обіграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги конференцій
УЄФА

Сьогодні, 6 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, Копенгаген вдома програв Челсі, Бетіс не зміг дотиснути Віторію Гімарайнш. Доволі цікавий поєдинок видали Панатінаїкос та Фіорентина, які влаштували справжню гольову перестрілку, яка завершилася на користь грецького клубу.

Багатою на голи була зустріч між Молде та Легією, яка завершилася з рахунком 3:2 на користь норвезького клубу.

Ліга конференцій УЄФА
1/8 фіналу, 6 березня

Панатінаїкос (Греція) – Фіорентина (Італія) 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 5 Свідерський, 2:0 – 19 Максимович, 2:1 – 20 Бельтран, 2:2 – 23 Фаджоні, 3:2 – 55 Тете

Бетіс (Іспанія) – Віторія Гімарайнш (Португалія) 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Бакамбу, 1:1 – 51 Мендеш, 2:1 – 75 Іско, 2:2 – 81 Олівейра

Молде (Норвегія) – Легія (Польща) 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 11 Гестад, 2:0 – 17 Еріксен, 3:0 – 43 Гульбрадсен, 3:1 – 64 Ходина, 3:2 – 67 Лукіньяш

Копенгаген (Данія) – Челсі (Англія) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Джеймс, 0:2 – 65 Фернандес, 1:2 – 80 Габріел

О 22:00 відбудуться ще чотири матчі.

  • 22:00 Ягеллонія (Польща) – Серкль Брюгге (Бельгія)
  • 22:00 Пафос (Кіпр) – Юргорден (Швеція)
  • 22:00 Борац (Боснія і Герцеговина) – Рапід (Відень)
  • 22:00 Цельє (Словенія) – Лугано (Швейцарія)

Матчі-відповіді заплановані на 13 березня. Зауважимо, що після жеребкування плейоф визначилася сітка до кінця турніру.

Борац Віторія Гімараєш Копенгаген Легія Ліга конференцій Лугано Молде Панатінаїкос Пафос Рапід Відень Реал Бетіс Фіорентина Цельє Челсі Ягеллонія Серкль Брюгге Ліга Коференцій-2024/25 Юргорден

Реал Бетіс

Анчелотті: Реал має прокинутися, інакше ми не обіграємо Атлетико
Дуже вдячний: ексгравець Реала вибачився за святкування голу в ворота "вершкових"
Ла Ліга не дозволила Барселоні оформити трансфер форварда
Ексгравець Шахтаря вивів Панатінаїкос в 1/8, Омонія Безуса вилетіла від Пафоса у Лізі конференцій
Омонія Безуса проти Пафоса, Антоні продовжить феєрити у Лізі конференцій

Останні новини