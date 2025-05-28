Челсі розгромив Бетіс та став переможцем Ліги конференцій-2024/25

У середу, 28 травня, у польському Вроцлаві відбувся фінальний матч Ліги конференцій сезону-2024/25, у якому зійшлися іспанський Бетіс та англійський Челсі.

Іспанці вже гарантували собі участь у Лізі Європи наступного сезону, у той час як англійці гратимуть в Лізі чемпіонів. Тож в цій грі вони змагалися тільки за сам трофей.

Мануель Пеллегріні зробив ставку на миттєвий тиск на ворота суперника, який мав призвести до швидкого голу. І цей план тренера спрацював.

На 9-й хвилині Іско віддав поперечну передачу на Абде, який розібрався із опікуном та щільно пробив низом точно в дальній кут воріт Філіпа Йоргенсена.

Після цього "пенсіонери" перехопили м'яч та ініціативу, проте до небезпечних моментів це не призводило. Натомість Бетіс, граючи на контратаках, міг подвоювати свою перевагу, але Джонні з вигідної позиції пробив прямо в захисника. До кінця першого тайму рахунок більше не змінився.

Енцо Мареска зреагував на те, як "возили" Мало Гюсто, а тому на другий тайм вийшов капітан Ріс Джеймс. Це допомогло лондонцям стабілізувати гру, що згодом призвело до голу.

Коул Палмер перейшов на правий фланг, трохи змістився в центр та навісив до штрафної, а там Енцо Фернандес головою переправив м'яч ударом від газону до сітки воріт суперника.

Це ще більше завело "синіх", вони збільшили свій тиск на суперника, контролюючи хід гри. Не встигли номінальні господарі поля прийти до тями, як тут же Челсі вийшов уперед. Все той же Палмер переграв захисника, навісив на воротарську, звідки Ніколас Джексон грудьми чи плечем замкнув подачу.

Джексон міг оформити дубль, але коли він тікав на "побачення" з Адріаном, форвард задалеко відпустив м'яч. І саме в цьому моменті він травмувався, що змусило Мареску міняти його на Кірнана Дьюсбері-Голла.

Цікаво, що саме КДГ став організатором третього гола лондонського колектива. Цьому дуже допоміг Сабалі, який не зміг перехопити передачу англійця. М'яч опинився у Джейдона Санчо, який з меж штрафної успішно пробив у дальній верхній кут.

На цьому матч фактично та психологічно завершився: Бетіс вже нічого не міг зробити, ще й Челсі вирішив добити команду Пеллегріні.

У доданий час Енцо Фернандес додав до свого гола асист. Він побачив Мойзеса Кайседо, який біг паралельним курсом. Аргентинець віддав передачу, а еквадорець своїм ударом з лінії штрафної вразив ближній кут, чим поставив знак оклику в цьому протистоянні.

Енцо Мареска у свій першій сезон на чолі Челсі зумів вивести команду до Ліги чемпіонів, а також здобути для Лондона ще один єврокубок.

Ліга конференцій-2024/25

Фінал, 28 травня

Бетіс – Челсі 1:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Абде, 1:1 – 65 Фернандес, 1:2 – 70 Джексон, 1:3 – 83 Санчо, 1:4 – 90+1 Кайседо.

Бетіс: Адріан – Сабалі, Бартра, Натан, Родрігес (46 Перро) – Форнальс (85 Альтіміра), Іско, Джонні (85 Ло Чельсо) – Антоні, Бакамбу (72 Руїбаль), Абде (53 Родрігес).

Челсі: Йоргенсен – Гюсто (46 Джеймс), Чалоба, Бадьяшиль (61 Колвілл), Кукурелья – Фернандес, Кайседо, Палмер (87 Гіу) – Мадуеке, Джексон (80 Дьюсбері-Голл), Нету (61 Санчо).

Попередження: Антоні, Перро – Бадьяшиль, Палмер, Санчо.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні залишилося лише дізнатися ім'я переможця Ліги чемпіонів. За цей статус сперечатимуться ПСЖ та Інтер. Поєдинок французької та італійської команд відбудеться 31 травня.